Probelauf in Österreich: Media Markt stampft die Marke Saturn ein

Media Markt verabschiedet sich von der Marke Saturn, zumindest in Ös­ter­reich. Zum 1. Oktober werden die aktuell 15 Filialen im Nachbarland eingestampft und unter dem bekannteren Branding "MediaMarkt" wei­ter­geführt. Ein möglicher Testlauf für eine Fusion in Deutschland.

Die Marke Saturn verschwindet vom europäischen Parkett

MediaMarkt & Saturn

Seit der Übernahme des einstigen Mitbewerber im Jahr 1990, hält Media Markt die Marke Saturn weiter am Leben. Mit dem Anschein konkurrierender Filialen und Online-Shops fährt die aktuell zum Ceconomy-Konzern gehörende MediaMarktSaturn Retail Group bis dato bei­nahe 30 Jahre lang zweigleisig. Jetzt stellt man in Österreich die Weichen und verzichtet auf das Saturn-Branding, welches zum 1. Oktober 2020 inklusive der 15 Standorte, dem In­ter­net­han­del und etwa 900 Mitarbeitern in den marktführenden "MediaMarkt" übergeht. Der Prozess des Rebrandings soll zwischen August und September vollzogen werden.In einer Pressemitteilung führt Csongor Nemet, Geschäftsführer von MediaMarktSaturn Ös­ter­reich aus: "" Laut Angaben des Unternehmens wird Media Markt nach der "Fusion" österreichweit mit über 50 Filialen ver­tre­ten sein, welche ansässige Kunden in weniger als 20 Minuten erreichen sollen.Österreich könnte dabei als Testballon dienen, um die strategische Umstellung möglicherweise später auch in Deutschland zu vollziehen. An­zei­chen dafür zeigen sich aktuell jedoch noch nicht. Hierzulande unterhält die Ceconomy AG aktuell mehr als 150 Saturn-Filialen, womit ein Rebranding deutlich umfangreicher und kos­ten­in­ten­si­ver ausfallen würde. Aus der Schweiz, Türkei, Ungarn, Belgien und Polen zog man die Marke Saturn bereits in den letzten sieben Jah­ren zugunsten des MediaMarkt-Brandings zu­rück, welches europaweit im Fokus steht.