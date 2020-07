'Billie': OnePlus dreht seine Smartphone-Preise weiter runter

Der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus will seine Preise mit der neuen Produktreihe "Nord" in relativ naher Zukunft weiter drücken. Nach dem Start des mit 400 Euro relativ günstigen OnePlus Nord soll bald mindestens ein günstigeres Modell folgen.

5G-Prozessor in einem günstigen Mittelklasse-Paket

OnePlus / MKBHD

Wie die Kollegen von XDA-Developers bei einer Analyse der jüngsten Builds von OnePlus' Oxygen OS 10.5 für das OnePlus Nord herausfanden, tauchen in der mitgelieferten APK-Datei für die Settings-App Verweise auf mindestens ein Smartphone mit einem Qualcomm SM6350 auf. SM6350 ist die interne Bezeichnung für den kürzlich vorgestellten Qualcomm Snap­dra­gon 690, einen neuen Octacore-Prozessor für Smartphones mit integriertem 5G-Modem.Der Snapdragon 690 tritt mit zwei leistungsstarken ARM Cortex-A77- und sechs strom­spa­ren­den ARM Cortex-A55-Cores an und soll der Nachfolger des Snapdragon 675 sein. Insgesamt soll der neue Chip rund 60 Prozent mehr Leistung bieten und unter anderem Sub-6-GHz 5G-Netze unterstützen.Darüber hinaus taucht in den Dateien von OnePlus auch noch der Geräte-Codename "Billie" auf, der offenbar von der US-Musikerin Billie Eilish stammt. Das OnePlus Nord heißt unter anderem auch "Avicii" und wurde nach dem gleichnamigen schwedischen DJ benannt, so dass OnePlus bei der internen Benennung seiner neuen Produkte wohl auf Musikernamen setzt.Die XDA-Leute stießen darüber hinaus auch auf die Modellnummern BE2025, BE2026, BE2028 und BE2029, wobei es sich nicht unbedingt um separate Produkte handeln muss. Denkbar wäre, dass damit, wie schon bei früheren OnePlus-Smartphones, wieder verschiedene Varianten eines Geräts für unterschiedliche Märkte mit leicht geänderter Ausstattung gemeint sind.Die Modellnummer BE2028 tauchte vor ein paar Wochen erstmals in einem Geekbench-Eintrag auf, bei dem unter anderem der Qualcomm-Codename "Lito" erwähnt wird - der für das Referenz-Design rund um den Snapdragon 690 steht. Das in der Benchmark-Datenbank verzeichnete Gerät verfügt über sechs Gigabyte Arbeitsspeicher, so dass OnePlus mit dem Nord "Billie" wohl wieder recht viel Speicher bieten will, aber dennoch einen günstigeren Preispunkt anstrebt.