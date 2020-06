OnePlus: Gründer des Smartphone-Herstellers vor dem Abgang?

Bei dem durch seine günstigen Flaggschiff-Smartphones bekannt gewor­denen chinesischen Hersteller OnePlus rumort es intern offenbar kräftig. Angeblich wird es in Kürze massive Veränderungen bei dem Unterneh­men geben, was die beiden Gründer Carl Pei und Pete Lau betrifft.

Mitgründer Carl Pei ebenfalls vor dem Ausstieg?

Nachdem OnePlus vor einigen Wochen bereits eine grundlegende Neuausrichtung seiner Strategie in Aussicht stellte , durch die man künftig ein komplettes Hardware-Ökosystem aus einer Reihe von neuen Mittelklasse- und Einsteiger-Smartphones, den bekannten Topmodellen, Fernsehern und einigen anderen Produkten aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik anbieten will, verändert sich auch personell etwas.So kommt auch dem Umfeld des Unternehmens jetzt das Gerücht, dass der Mitgründer und CEO Pete Lau künftig nicht mehr in vollem Umfang für OnePlus zur Verfügung stehen wird. Lau hatte OnePlus zusammen mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern und seinem Co-Gründer Carl Pei vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile macht OnePlus rund zwei Milliarden Dollar Umsatz und verkauft einige Millionen Geräte pro Jahr.Wie der chinesische Twitter-Leaker IceUniverse in einem inzwischen gelöschten Post verlauten ließ, werde Pete Lau bald wieder "zu Oppo zurückkehren", aber "weiter als CEO von OnePlus dienen". Lau war vor der Gründung von OnePlus für den chinesischen Hersteller Oppo tätig, der mittlerweile selbst zu einem der größten Smartphone-Produzenten der Welt aufgestiegen ist. Oppo, OnePlus und auch Vivo werden gemeinhin dem gleichen Großkonzern untergeordnet, wobei Lau erst vor kurzem darauf bestand, dass nicht BBK, sondern eine Investorengruppe namens OPlus hinter OnePlus stehen soll.Unterdessen ist auch im Fall von Laus Mitgründer Carl Pei möglicherweise nicht mehr sicher, dass er weiterhin in vollem Umfang für OnePlus tätig sein wird. Aus dem Umfeld des Unternehmens waren jüngst auch mit Blick auf Carl Pei und seine Position als Global Director von OnePlus Gerüchte zu hören, dass sein Abschied bevorstehen könnte. Noch ist aber auch dies kein Fakt, sondern genau wie die Mutmaßungen über die Zukunft von Pete Lau nur Spekulation.