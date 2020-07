FujiFilm hat Tape-Speicher mit 400 Terabyte pro Band im Visier

Magnetbänder haben als Speichermedien alles andere als ausgedient. In den kommenden Jahren darf man mit einem regelrechten Sprung in der Speicherdichte und damit der Kapazität einzelner Tape-Cartridges rechnen.

Es geht um Größenordnungen

FujiFilm ist einer der führenden Hersteller in dem Segment. Das Unternehmen hat nun eine neue Roadmap vorgelegt, nach der man binnen der kommenden zehn Jahre Tapes bereitstellen will, die 400 Terabyte Daten aufnehmen können. Die Entwickler setzen dabei auf Magnetpartikel aus Strontiumferrit, die auch bei sehr geringer Größe ausreichende Magneteigenschaften mitbringen, berichtet das Fachmagazin Blocks & Files Die Entwickler bei FujiFilm gehen davon aus, dass sie so eine Speicherdichte von 224 Gigabit pro Quadratzoll erreichen können. Damit haben sie eine höhere Zielmarke gesetzt als die Konkurrenten bei IBM und Sony. Die Partner konnten bereits im Jahr 2017 Magnetband-Technologien zeigen, die es auf 201 Gigabit pro Quadratzoll bringen. Allerdings schaffte man dies damals nur unter Laborbedingungen und man arbeitet daran, entsprechende Tapes möglichst bis 2026 im Handel zu haben.Klar ist dabei, dass beide Verfahren einen ordentlichen Sprung in der Speicherdichte bringen werden. Denn die aktuell verfügbaren Magnetbänder bieten Kapazitäten, die um einige Größenordnungen geringer sind. Üblich sind Magnetmedien mit einer Speicherdichte von rund 8 Gigabit pro Quadratzoll. Diese arbeiten mir Bariumferrit, bei dem die Partikel deutlich größer sein müssen als bei Strontiumferrit, um die gleiche Magnetstärke zu erreichen.In der Standardisierung der Branche drückt sich dies darin aus, dass man aktuell bei einem Wechsel von LTO-8 auf LTO-9 steht, wodurch die maximalen Kapazitäten laut Spezifikation von 12 auf 24 Terabyte steigen werden. Etwa alle zwei bis drei Jahre kommt es dann ungefähr zu einer Verdoppelung der maximalen Aufnahmemöglichkeit.