MacOS Big Sur: Safari-Nutzer können nun Netflix in 4K streamen

Das von Apple vergangene Woche vorgestellte Mac-Betriebssystem MacOS Big Sur wird auch willkommene Änderungen für viele Netflix-Abonnenten mitbringen. Der Browser Safari unterstützt unter MacOS Version 11.0 offenbar endlich hochauflösende Videoinhalte.

Netflix in 4K war bislang Windows 10-exklusiv

Apple bekennt sich endlich klar zu 4K-Inhalten

Im Rahmen seiner World Wide Developers Conference (WWDC) 2020 hat Apple jüngst unter anderem MacOS Big Sur präsentiert . Ersten Nutzerberichten nach gestattet der Safari-Brow­ser in der ersten Beta des Betriebssystems die Wiedergabe von Filmen und Serien auf Netflix mit bis zu 4K-Auflösung und Dolby Vision HDR (High Dynamic Range). Der Twitter-Nutzer Ishan Agarwal freute sich laut 9to5Mac über die so neu hinzugewonnene Bild­qua­li­tät auf seinem MacBook Pro.Bei so manchem Nutzer von Windows 10 dürfte diese Nachricht nur ein müdes Lächeln her­vor­rufen. Bislang war es ausschließlich auf einem Computer mit dem aktuellen Microsoft-OS sowie dem Browser Edge beziehungsweise der Netflix-App für Windows 10 möglich, Net­flix-In­hal­te in 4K HDR zu streamen. Andere Betriebssysteme gingen leer aus. Mit Big Sur und den neuen Fähigkeiten von Safari ändert sich das nun aber.Nach einer Beta-Phase, die bis in den Herbst hinein dauern wird, will Apple für eine lange Reihe an Geräten das neue MacOS Big Sur veröffentlichen . Um Netflix darauf allerdings in der best­mög­li­chen Qualität wiedergeben zu können, ist nicht nur das Betriebssystem selbst nötig, sondern es müssen weitere Punkte beachtet werden. Bei­spiels­weise bietet Apple nur bei einer ge­wis­sen Aus­wahl seiner Macs, die seit 2018 ver­öf­fent­licht wurden, HDR-Unterstützung. Ein Net­flix-Pre­mi­um-Abo und der Einsatz von Safari sind au­ßer­dem zwingende Voraussetzungen. Bei Nutzung alternativer Browser wie Chrome und Firefox oder auf Macs, die vor 2018 auf den Markt kamen, haben Netflix-Premium-Kunden selbst unter Big Sur keine Möglichkeit 4K-HDR-Inhalte abzuspielen.Die Funktionserweiterung des neuen Mac-Betriebssystems ist nur ein Teil einer offenbar breit angelegten 4K-Offensive Apples in diesem Jahr. Bereits letzte Woche wurde bekannt, dass ein Apple TV 4K mit dem neuen tvOS 14 erstmals YouTube-Videos in 4K HDR abspielen wird. Auch unter iOS 14 soll dies möglich sein, da dort Googles VP9-Codec nun ebenfalls Un­ter­stüt­zung findet.