Doppeltes Datenvolumen für alle 1&1 Mobilfunk All-Net-Flat mit LTEmax

Bei 1&1 gibt es derzeit für alle Mobilfunktarife, die mit LTEmax ausgestattet sind, doppeltes Datenvolumen. Zudem surft man nicht nur schnell und länger, sondern auch günstiger, da man je nach Tarif die ersten Monate nicht zahlen muss.

Angebot im Telefónica-Netz

Angebote 1&1 All-Net-Flats:

1&1 All-Net-Flat LTE S (die ersten 6 Monate Gratis, Monat 7 bis 10 9,99 Euro im Monat, später 19,99 Euro) mit 3 GB Highspeed-Datenvolumen pro Monat

1&1 All-Net-Flat LTE M (die ersten 5 Monate Gratis, Monat 6 bis 10 9,99 Euro im Monat, später 24,99 Euro) mit 10 statt 5 GB Highspeed-Datenvolumen pro Monat

1&1 All-Net-Flat LTE L (die ersten 4 Monate Gratis, Monat 5 bis 10 14,99 Euro im Monat, später 29,99 Euro) mit 20 statt 10 GB Highspeed-Volumen pro Monat

1&1 All-Net-Flat LTE XL (die ersten 3 Monate Gratis, Monat 4 bis 10 19,99 Euro im Monat, später 34,99 Euro) mit 40 statt 20 GB Highspeed-Datenvolumen im Monat

Eine ähnliche Aktion hatte 1&1 für Neukunden im Mobilfunkbereich bereits im Frühjahr aufgelegt, nun gibt es wieder mehr Daten bei den Allnet-Flats. 1&1 verdoppelt bis auf weiteres die Datenpakete für die 1&1 All-Net-Flats LTE M, L und XL im Netz von Telefonica. Aktuell gibt es für Neukunden zum Beispiel im Tarif XL jetzt wieder 40 statt regulär 20 GB LTEmax. Dabei sind die ersten drei Monate gratis, dann wird bis zum zehnten Monat 19,99 Euro verlangt und anschließend 34,99 Euro. Dazu kommt ein einmaliger Bereitstellungspreis von 29,90 Euro. Im Durch­schnitt kommt man so auf Kosten für 24 Monate von 589,71 Euro oder 24,57 Euro im Monat. So werden jetzt bis zu 160 Euro Rabatt gewährt, je nachdem, für welchen Tarif man sich entscheidet.Die LTE-Tarife werden im Telefónica-Netz an­ge­boten. Möglich werden so Download­geschwindigkeiten in den Tarifen M, L und XL von bis zu maximal 225 MBit/s. Beim Upload bietet 1&1 bis zu 50 MBit/s. Nach Erreichen des Inklusiv-Volumens drosselt der Anbieter auf 64 kBit/s. Die kleinste All-Net-Flat mit 3 GB bietet maximal 50 MBit/s im Download, dort gilt die Verdoppelung des Datenvolumens nicht. Dafür kann man sich die Einsteiger-Flat aber bis zu sechs Monate kostenfrei sichern.