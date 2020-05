1&1 Frühlings-Special verlängert: IPTV gratis, neue Handys für LTE-Tarif

Bei diesen DSL-Tarifen gibt es zehn Monate IPTV gratis

1&1 DSL 50: Kunden zahlen jetzt nur 4,99 Euro pro Monat in den ersten 10 Monaten, danach monatlich 34,99 Euro.

1&1 DSL 100: Bei 1&1 DSL 100 zahlen Kunden jetzt nur 9,99 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 39,99 Euro pro Monat.

1&1 DSL 250: Mit 1&1 DSL 250 beträgt der monatliche Preis jetzt nur 14,99 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 44,99 Euro im Monat.

1&1 Glasfaser Gigabit-Tarif: Mit 1&! 1000 beträgt der monatliche Preis jetzt nur 39,99 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 69,99 Euro im Monat.

Der 1&1 Mobilfunk-Frühling

1&1 Mobilfunk mit Samsung Galaxy A51

Mit LTE S mit 3 GB und SMS- und Telefonflat beträgt der monatliche Preis jetzt nur 9,99 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 29,99 Euro im Monat

Mit LTE M mit 10 satt 5 GB und SMS- und Telefonflat beträgt der monatliche Preis jetzt nur 14,99 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 34,99 Euro im Monat

Mit LTE L mit 20 statt 10 GB und SMS- und Telefonflat beträgt der monatliche Preis jetzt nur 19,99 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 39,99 Euro im Monat

Mit LTE XL mit 40 statt 20 GB und SMS- und Telefonflat beträgt der monatliche Preis jetzt nur 24,99 Euro in den ersten 10 Monaten, danach 44,99 Euro im Monat

Reduzierte Preise, neue Geräte in der Vorteilswelt

Über die 1&1-Aktion , bei der es für kurze Zeit zehn Monate kostenlos die Option gibt, den 1&1 Fern­seh-Dienst über DSL zu nutzen, hatten wir bereits berichtet . Nun geht die Aktion in die Verlängerung. Das Angebot ist dabei gleichgeblieben. Neukunden, die sich mindestens für einen DSL 50-Vertrag entscheiden , erhalten auf Wunsch das TV-Paket gratis. Nach Ablauf der zehn Monate zahlt man dann je nach Abo monatlich 4,99 Euro oder für HD-TV Plus 9,99 Euro im Monat: Im IPTV-Paket enthalten ist ein Angebot von derzeit 85 TV-Sendern, davon 37 öffentlich-rechtliche Sender in HD, sowie die privaten Sender in SD-Qualität.Dieses Paket kostet regulär 4,99 Euro, die ab dem elften Monat berechnet werden. Die Gratis-Option steht für alle Tarife ab einer Bandbreite von 50 Mbit/s im Download zur Verfügung. Als Alternative gibt es zudem 1&1 HD TV Plus für 9,99 Euro mit 86 TV-Sendern und über 50 Sender in HD-Qualität. Zudem gibt es weitere Funktionen wie Restart und Replay und die Möglichkeit, auf bis zu drei Geräten gleichzeitig zu streamen.Die Mindestvertragslaufzeit beträgt jeweils 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum jeweiligen Laufzeitende. Wer seinen DSL-Vertrag kündigt, beendet damit automatisch die TV-Pakete. Das TV-Angebot kann per App auf einem Smart-TV oder mit Amazon Fire TV, Apple TV und Google Chromecast genutzt werden. Dazu läuft 1&1 Digital-TV auf dem Smartphone, Tablet sowie browserbasiert auf einem Notebook oder PC. Optional gibt es als Hardware eine 1&1 TV-Box inklusive Fernbedienung ab 6,99 Euro monatlich.1&1 DSL 50 gibt es aktuell weiterhin bereits ab 4,99 Euro, 1&1 DSL 100 ab 9,99 Euro und 1&1 DSL 250 ab 14,99 Euro - die Preise gelten für die ersten 10 Vertragsmonate.Alternativ gibt es weiterhin die Möglichkeit, ohne Vertragslaufzeit zu buchen . Dabei gibt es aber nicht so viele Preisvorteile wie bei den Laufzeitverträgen.Auch bei den LTE-Mobilfunkangeboten hat sich noch einmal etwas getan. 1&1 bietet jetzt zum Beispiel ein Kombi-Angebot mit einem Samsung Galaxy A51 ohne Zuzahlung ab 9,99 Euro im Monat an. Der Tarif in diesem Angebot enthält dabei 3 GB LTE und SMS- und Telefonflat, es gibt aber auch Pakete mit bis zu 40 GB LTE. Die günstigen Preise gelten auch hierbei die ersten zehn Monate, hinzu kommt ein einmaliger Bereitstellungspreis.Auch andere Top-Smartphones stehen zur Verfügung, wie das neue iPhone SE oder die Galaxy S20-Serie