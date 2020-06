Mixer: Ninja und Shroud wollten trotz 'irrer Summen' nicht zu Facebook

Microsoft hat in der Nacht auf heute bekannt gegeben, dass man seinen Streaming-Dienst Mixer einstellt , dieser war chronisch erfolglos. Das ist das nächste Millionengrab von Microsoft (der genaue Übernahmepreis ist nicht bekannt) und das Aus hat auch Folgen.

Facebook, nein danke

Pixelz / Twitch / Mixer

Microsoft hat zuletzt versucht, mit der Verpflichtung der beiden Streaming-Stars Tyler "Ninja" Blevins und Michael "Shroud" Grzesiek Nutzer auf Mixer zu holen und hat mit den beiden ent­spre­chen­de Exklusivverträge abgeschlossen. Doch die sind mit dem für 22. Juli an­ge­kün­dig­ten Aus hinfällig.Wie bereits berichtet, muss Microsoft aber natürlich die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen, das bedeutet 30 Millionen Dollar für Ninja und zehn Millionen Dollar für Shroud. Wie viele an­de­re Streamer hätten die beiden die Option gehabt, zum Streaming-Dienst von Facebook zu wechseln, doch sowohl Blevins als auch Grzesiek sagten ab. Und das, obwohl das soziale Netz­werk angeblich "irre Summen" geboten hat, um die beiden zu sich zu holen.Das jedenfalls behauptet der auf Gaming spezialisierte Con­sultant Rod Breslau , seinen In­for­ma­tio­nen nach hat Facebook in etwa das Doppelte des Microsoft-Verdienstes geboten. Eine Über­nahme hätte auch Microsoft einiges an Geld gespart, nun muss man seine (Ex-)Stars voll auszahlen.Microsoft kooperiert künftig insgesamt ver­stärkt mit Facebook Gaming, wie auch Phil Spen­cer in einem Tweet schreibt. Er freue sich da­rauf, mit dem sozialen Netzwerk zu­sam­men­zu­ar­bei­ten, so der oberste Gamer von Mi­cro­soft. Seine Vorfreude teilen die Nutzer aber nicht, denn in den Antworten auf Spencers Tweet hagelte es Kritik und Ablehnung. Ninja und Shroud wussten also sicherlich, dass sie lang­fris­tig ihre Karrieren begraben können, wenn sie sich an Facebook gebunden hätten.Das Kapitel Mixer ist aus einem anderen Grund auch nach der Bekanntgabe des Aus nicht gegessen: Denn aktuell berichtet Kotaku , dass es im Management von Mixer mehr oder we­ni­ger offenen Rassismus gegeben haben soll.