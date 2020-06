CrowPi2: Raspberry Pi wird per Kit zum ultimativen Bastel-Laptop

Der Raspberry Pi ist nach wie vor einer der beliebtesten Bastel- und Lern-Computer. Eine Crowdfunding-Kampagne will jetzt dafür sorgen, dass sich der RPi zu einem "vollwertigen" tragbaren Computer machen lässt - inklusive einer Vielzahl von Möglichkeiten für neue Experimente.

Elecrow

Der sogenannte CrowPi2 ist eigentlich schon die zweite Generation einer Art Laptop-Hülle, mit der sich der Raspberry Pi 3 oder Raspberry Pi 4 zur Basis eines Notebooks machen lässt. Das Gehäuse wird ohne den Single-Board-Computer verkauft und besitzt ein 11,6 Zoll großes IPS-Display mit Full-HD-Auflösung. Außerdem ist eine 2-Megapixel-Webcam an Bord, es gibt Stereolautsprecher und ein Mikrofon, wie man sie von normalen Laptops kennt.Ein Unterschied ist aber, dass man auf Wunsch das Keyboard abnehmen und separat vom eigentlichen CrowPi2 verwenden kann. Außerdem verpassen die Macher des Projekts ihre Laptop-Case einen Einschub für die Unterbringung einer Power-Bank, mit der der seitlich eingesetzte Raspberry Pi unabhängig vom Stromnetz betreiben werden kann.hinzu kommen einige weitere Komponenten, die auf einer großen Platine unterhalb der herausnehmbaren Tastatur eingesetzt werden können, darunter auch ein IR-Receiver, Motoren, Servos und NFC-Karten. Hinzu kommt die Möglichkeit zur Verwendung eigener Spielecontroller, die man zusammen mit den mitgelieferten Spielen nutzen kann. Es liegen nämlich zwei MicroSD-Karten bei. Auf einer davon ist angepasste Software für Bildungsaufgaben gespeichert, während auf der anderen Software für die Spiele-Emulation per RetroPie abgelegt ist.Für so manchen Käufer dürften auch die zahlreichen Komponenten und Anschlüsse auf dem großen "Mainboard" des CrowPi2 interessant sein. Dazu gehören ein Joystick, eine RGB-Matrix, ein RFID-Modul, Ultraschall-Sensor und Vibrationsmotor, Neigungs-, Ton-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren sowie eine 4x4 Matrix von einfachen frei belegbaren Tasten. Im Grunde wollen die Entwickler also ein großes Arsenal an Möglichkeiten für Experimente bereitstellen.Der CrowPi 2 wird noch bis Mitte August über Kickstarter vorfinanziert , wobei die frühen Käufer das aus dem eigentlichen Laptop-Case mit seinem speziellen Bastel-Board zusammen mit einer Vielzahl von Zusatzkomponenten zu Preisen ab 124 Euro erwerben können. Da der Versand aus Hong Kong erfolgt, fallen zusätzlich Versandkosten von rund 40 Euro an, wobei auch nicht auszuschließen ist, dass bei der Einfuhr nach Deutschland unter Umständen noch weitere Abgaben fällig werden können.