HTC Desire 20 Pro & HTC U20 vorgestellt: 5G vom Smartphone-Pionier

HTC ist wieder da. Heute hat der einstige Smartphone-Pionier mit dem HTC Desire 20 Pro und dem HTC U20 5G seine ersten neuen Geräte des Jahres vorgestellt. Mit dem U20 hält das erste 5G-Smartphone des Her­stellers Einzug, wobei HTC in beiden Fällen eher die Mittelklasse bedient.

HTC U20 ist das erste 5G-Modell

HTC Desire 20 Pro: Außen ähnlich, innen anders

HTC macht erst jetzt den Einstieg in den Markt für 5G-Smartphones, weil es bisher in seiner Heimat schlichtweg keinen wirklichen Ausbau von 5G-Mobilfunknetzen gibt. Das Unternehmen konzentriert sich verstärkt auf Taiwan und wirbt sogar damit, dass die Fertigung seiner neuen Geräte nicht mehr in China, sondern in einem eigenen Werk in dem Inselstaat erfolgt.Das HTC U20 5G hat ein mit 6,8 Zoll extrem üppig dimensioniertes Display, das mit 2400x1080 Pixeln eine gestreckte Full-HD-Auflösung nutzt. Es besitzt ein Loch für die Frontkamera und ist dennoch ein LCD, weshalb HTC den Fingerabdruckleser ganz klassisch mittig auf der Rückseite des Telefons platziert.Als Plattform des HTC U20 5G dient der Qualcomm Snapdragon 765 5G Octacore-SoC, der mit seinen maximal 2,3 Gigahertz in diversen anderen Mittelklasse-Smartphones mit 5G-Unterstützung zu finden ist. Der Chip wird mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB Flash-Speicher kombiniert, die man per MicroSD-Kartenslot erweitern kann.Beim Akku lässt sich HTC nicht lumpen und verbaut einen immerhin 5000mAh großen Stromspeicher , der dem HTC U20 5G sehr lange Laufzeiten bescheren dürfte. Die Kamera-Einheit auf der Rückseite bietet aktuelle Standardkost in Form eines 48-Megapixel-Hauptsensors in Kombinaton mit einer 8-MP-Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen und Makro- und Tiefen-Sensoren mit jeweils zwei Megapixeln. Die Frontkamera in dem Loch im Bildschirm löst mit 32 Megapixeln auf.Das HTC Desire 20 Pro ist das neue Einsteigermodell. Es hat ein 6,5 Zoll großes LCD, das mit 2340x1080 Pixeln arbeitet und ebenfalls ein Kameraloch aufweist. Unter der Haube steckt hier der Qualcomm Snapdragon 665, welcher mit seinen acht Rechenkernen noch immer eine ausreichende Leistung bietet und zusammen mit sechs Gigabyte RAM und 128 GB Flash-Speicher verbaut wird. Eine Erweiterung per MicroSD ist auch hier wieder möglich.HTC installiert auf der Rückseite des Desire 20 Pro anscheinend genau das gleiche Quadcam-Modul mit vier Kameras mit jeweils 48, 8, 2 und 2 Megapixeln. Die Frontkamera wird mit einer Auflösung von 25 Megapixeln etwas abgespeckt. Der Akku bleibt mit 5000mAh wieder gleich, wobei sowohl das neue Desire-Modell als auch das U20 per Quick Charge schnell geladen werden können.Bei den beiden neuen HTC-Smartphones wird jeweils per Dual-SIM telefoniert, es gibt ac-WLAN und Bluetooth 5.x sowie NFC. Während das Desire 20 Pro mit einem 3,5-Millimeter-Anschluss für analoge Headsets und Kopfhörer aufwartet, fehlt dieser dem U20 5G. Die beiden neuen Geräte sind jeweils mit Android 10 als Betriebssystem ausgestattet, wobei HTC wohl wieder relativ behutsame Anpassungen vornimmt.HTC will das Desire 20 Pro in Taiwan in Kürze zum Preis von umgerechnet knapp 270 Euro auf den Markt bringen. Für das HTC U20 5G will man bei seiner Einführung im August umgerechnet gut 560 Euro ansetzen, wobei in beiden Fällen zu bedenken ist, dass Smartphones von HTC in Taiwan meist etwas teurer sind als hierzulande. Ob und wann HTC seine ersten beiden Smartphones des Jahres 2020 auch in Deutschland auf den Markt bringt, ist derzeit noch offen.