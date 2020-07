Simply Tarif-Schnäppchen: 12 GB für 12,99 Euro, ohne Vertragslaufzeit

Bei Simply kann man sich jetzt wieder die größte Allnet-Flat mit Extra-Daten zum kleinen Preis sichern. Bis zum 14. Juli gibt es so 12 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s für 12,99 Euro monatlich. Wer kein so großes Daten-Paket benötigt, bekommt 7 GB für 9,99 Euro.

Geschwindigkeit und Drosselung

Simply Allnet-Flats Aktionspreise

Datenvolumen 12 statt 10 GB LTE für 12,99 statt 22,99 Euro monatlich

Datenvolumen 7 statt 5 GB LTE für 9,99 statt 12,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

6,82 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei Verträgen ohne Laufzeit

3 Prozent Mwst.-Abzug auf der Rechnung bis 31.12.2020

O2-Netz

Simply-Preisgarantie

Aktion jetzt bis zum 14. Juli 2020

Simply

Dazu gehört in jedem der Simply-Tarife eine Telefon-Flatrate und eine SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, sowie EU-Roaming. Die Daten-Pakete in den beiden neuen Aktions-Tarifen sind mit jeweils 2 GB extra aufgestockt worden und dazu die Monatspreise gesenkt: Normalerweise gibt es 5 GB für 12,99 Euro und 10 GB für 22,99 Euro. Man bekommt nun also gleich einen doppelten Deal. Zudem geht von den genannten Preisen bis zum Ende des Jahres noch einmal die Mehrwertsteuersenkung ab. Die Tarife sind ideal für Nutzer, mit ihrem Handy surfen wollen und diverse Dienste nutzen, aber aus Erfahrung nicht so viele Daten verbrauchen, als dass eine echte Daten-Flat nützlich wäre.Simply bietet zwei Vertragsvarianten an: Mit und ohne Mindestvertragslaufzeit. Die Tarifpreise sind dabei identisch, man zahlt lediglich 9,99 Euro Bereitstellungspreis, wenn man die Variante ohne Laufzeit wählt. Der Bereitstellungspreis entfällt, wenn man sich für 24 Monate Mindestlaufzeit entscheidet. Die Kündigungsfrist beträgt bei beiden Tarif-Optionen drei Monate.Genutzt wird das Netz von O2 mit einer max­imalen Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s und Uploadgeschwindigkeit von 32 Mbit/s. Sobald das inkludierte Datenvolumen verbraucht ist, schaltet sich die Datenautomatik an und bucht bis zu drei Mal im Abrechnungszeitraum jeweils 300 MB für je 2 Euro nach. Die Datenautomatik kann deaktiviert werden. Dann wird nach Erreichen des vereinbarten Volumens auf 16 Kbit/s gedrosselt.Die Angebote ist nur für kurze Zeit bis zum 14. Juli 11 Uhr online zu haben . Wer bis dahin bucht, bekommt die Preis­garantie auch über 24 Monaten hinaus, beziehungsweise so lange man einen Tarif nutzt.