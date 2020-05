Hin und Her bei O2-Free-Tarifen: Weitersurf-Garantie wird doch kosten

Mit einer Kampagne will O2 Nutzer von O2 Free- oder O2 Blue-Vertrag zu einem kostenfreien Wechsel zu neuen o2 Free-Tarifen bewegen. Zum gleichen Preis gibt es mehr Datenvolumen, allerdings bleibt die Weiter­surf-Garantie nicht unberührt. Sie kostet nach 24 Monaten extra.

Echtes Hin und Her mit der Weitersurf-Garantie

Etwas hakelige Kommunikation

Langzeit- und Prepaid-Optionen der Telefónica

Man kann es nur als echtes Hin und Her bezeichnen: O2 hat schon länger neue Tarife angekündigt, die für Kunden eigentlich vor allem erfreuliche Botschaften mitbringen. Zum unveränderten monatlichen Preis wird hier deutlich mehr Datenvolumen geboten. Konkret kann im Aktionszeitraum zwischen 3. Juni und 31. Juli 2020 kostenfrei im Rahmen einer Vertragsverlängerung ein Upgrade auf den nächsthöheren Tarif durchgeführt werden. Allerdings hieß es erst, die Option der Weitersurf-Garantie würde bei diesem Wechsel wegfallen, dann ruderte man zurück , jetzt findet sich im Kleingedruckten ein Hinweis, der einen Mittelweg beschreibt.So schreibt O2 in seiner Meldung zur Tarifaktion , dass auch die neuen Tarife die Weitersurf-Garantie kostenlos enthalten. Ein Blick auf das Kleingedruckte stellt aber dann klar, dass dies nur für die ersten 24 Monate der Vertragslaufzeit gilt. Mit der Formulierung "die im Neutarif eigentlich nicht enthaltene Weitersurfgarantie wird in den ersten 24 Monaten (Mindestlaufzeit der Option) kostenlos weiter gewährt" betont der Konzern an dieser Stelle auch noch einmal, dass die Option bei den aktuellen O2-Free-Tarifen eigentlich nicht enthalten ist. Wer die Weitersurf-Garantie nach den ersten zwei Jahren weiter nutzen will, muss dann 5 Euro im Monat dafür bezahlen.Die Weitersurf-Garantie war für O2 in der Vergangenheit ein wichtiges Verkaufsargument, mit deutlich steigenden Datenvolumen verliert die Option gegen eine zu starke Drosselung aber für viele Kunden wohl immer mehr an Bedeutung. Mit der jetzigen Vorgehensweise könnte der Konzern zwar sicher bei einigen Kunden anecken, vorerst ist aber wohl für die meisten Nutzer eine gute Lösung gefunden.