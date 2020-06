Klarmobil-Kracher: Jetzt 260 Euro sparen, Allnet-Flats mit Extra-Daten

Beim Mobilfunkanbieter Klarmobil kann man jetzt einen echten Schnap­per im Netz der Telekom machen. Alle Allnet-Flats bekommen je 2 GB mehr Datenvolumen, zudem zahlt man in den ersten zwei Jahren 10 Euro pro Monat weniger. Als Bonus entfällt der Anschlusspreis.

Allnet-Tarife jetzt inklusive 2 GB Extra-Daten

Allnet-Flat mit 5 statt 3 GB jetzt die ersten 24. Monate 9,99 statt 19,99 Euro im Monat

Allnet-Flat 7 statt 5 GB jetzt die ersten 24. Monate 14,99 statt 24,99 Euro im Monat

Allnet-Flat 12 statt 10 GB jetzt die ersten 24. Monate 19,99 statt 29,99 Euro im Monat

LTE Boost gegen Aufpreis

Allnet Flats im Netz der Telekom jetzt mit je 2 GB LTE gratis

Klarmobil

Eine solche Kracher-Aktion hatte Klarmobil zuletzt zum Jahreswechsel gestartet, nun gibt es wieder hohes Sparpotenzial und dazu noch ein willkommenes Daten-Extra. Das Ganze wird dazu noch im Netz der Telekom angeboten, was für viele Nutzer sicherlich ausschlaggeben ist, jetzt zuzuschlagen. Insgesamt kann man rund 260 Euro in den ersten zwei Jahren sparen - und das in allen Tarifstufen. Alle Allnet-Flats mit 24 Monaten Laufzeit bekommen jetzt jeweils 2 GB LTE 25 gratis dazu. Das gilt für die gesamte Laufzeit, wenn man bis zum 23. Juli den Vertrag neu abschließt.Das lohnt sich vor allem in den Einsteigertarifen mit bisher 3 oder 5 GB, die jetzt damit 5 und 7 GB anbieten. Aber auch bei der großen Allnet-Flat mit jetzt 12 statt 10 GB ist das Daten-Extra ein toller Bonus. So gibt es jetzt zum Beispiel wieder die Allnet-Flat mit 7 GB LTE plus Telefon- und SMS-Flat für 14,99 statt 24,99 Euro im Monat. EU-Roaming ist in diesem Angebot natürlich auch dabei. Man spart also schon einmal 240 Euro im Vergleich zu dem regulären Tarifangebot. Dazu entfällt der Bereitstellungspreis von normal 19,99 Euro.Nutzer erhalten je nach Verfügbarkeit maximal 25 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Gegen Aufpreis von drei Euro im Monat gibt es maximal 50 Mbit/s. Klarmobil bietet alle Allnet-Flats im D-Netz an und wirbt entsprechend mit der guten Netzqualität und Netzabdeckung. Ab Erreichen des Inklusivvolumens wird auf 32 kbit/s gedrosselt. Zum Tarifangebot gehört eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Genutzt wird laut Datenblatt für den Tarif das Netz der Telekom.Aber Achtung: Nach zwei Jahren Vertragslaufzeit erhöht sich der monatliche Preis - entsprechend sollte man das im Auge behalten. Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um zwölf Monate, wenn man nicht drei Monate vor Laufzeitende kündigt. Das Angebot ist online bis zum 23. Juli 2020 verfügbar.