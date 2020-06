Vorwerk VR200 & 300: Wenn wegen der Cloud der Staubsauger streikt

Smart Home macht durchaus nützliche Anwendungen möglich, bringt aber auch manches neue Problem mit sich. Das zeigt sich jetzt bei Vor­werk: Die beiden "smarten" Staubsauger VR200 und VR300 machen Probleme, weil es in der Cloud klemmt.

Da fallen die Vorwerk-Nutzer wohl aus allen Wolken

Reset hilft nicht

Bei Staubsaugerrobotern gibt es von eher weniger intelligenten Geräten bis hin zu hochge­rüsteten Hightech-Saubermachern eine große Spannbreite an technologischer Ausrüstung. Mit steigender Komplexität nimmt aber meistens auch die Chance auf Fehler zu. Das zeigt sich jetzt offenbar bei den Vorwerk-Modellen VR200 und VR300. Wie heise berichtet, scheinen die beiden Staubsauger-Roboter seit Tagen ihren normalen Dienst zu versagen. Der offensichtliche Grund: Es hakt in der Verbindung mit der Cloud, die "intelligente" Funktionen ermöglicht.Wie dem Bericht zu entnehmen ist, brauchen die beiden Geräte eine Verbindung zu den Servern von Vorwerk, um auf gespeicherte Grundrisse zugreifen zu können. Damit fallen individuelle Einstellungen und Zonen, die eingerichtet wurden, vollständig weg. Die Reinigung wird dann mit dem Hinweis "Laden des Grundrisses fehlgeschlagen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenservice" verweigert. Auch das erneute Hinzufügen von Grundrissen ist nicht möglich. Aktuell können die Geräte aber noch im manuellen Modus betrieben werden, können damit also noch ihren Dienst verrichten - nur eben weniger genau.Nutzer, die versuchen, das Problem durch einen Reset zu lösen, werden danach mit der Meldung "Keine Verbindung zum Server möglich" begrüßt. Erste Meldungen zu den Fehlern waren am 30. Mai erfolgt, heise stellt die Vermutung an, dass das Problem mit dem am 30. Mai abgelaufenen TLS-Root-Zertifikat "AddTrust External Root CA" in Zusammenhang stehen könnte. Aktuell berichten betroffene Nutzer nach Gesprächen mit dem Support, dass Vorwerk das Problem bekannt sei, offiziell hat das Unternehmen aber noch keine Stellung bezogen.