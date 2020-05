Samsung Galaxy Note 20: Leak deutet neuen Fingerabdruck-Sensor an

Der südkoreanische Elektronik-Hersteller Samsung arbeitet bereits seit einiger Zeit an den neuesten Modellen der Galaxy Note-Reihe. Obwohl bislang kein offizieller Launch-Termin bekanntgegeben wurde, sind nun weitere Details zu den neuen Flaggschiff-Geräten durchgesickert.

Plus-Variante mit 6,87 Zoll großem Display

GalaxyClub

Wie GSMArena berichtet, könnte es sich beim Galaxy Note 20 um das erste Smartphone, in welchem der 3D Sonic Max Fingerabdruck-Scanner von Qualcomm verbaut wird, handeln. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Sensor bringt diese Technologie einen 17 Mal grö­ße­ren Erkennungs-Bereich mit sich. Der Fingerabdruck des Nutzers kann auf einer Fläche von 20 x 30 Millimeter erfasst werden. Ein normaler Scanner kann lediglich 4 x 9 Millimeter ab­de­cken. Mit der größeren Fläche ist es möglich, zwei Fingerabdrücke gleichzeitig einzulesen.Ross Young, dem CEO von Display Supply Chain Consultants zufolge, soll Samsung die Selfie-Ka­me­ra weiterhin in einem Display-Loch un­ter­brin­gen. Als Bildschirm soll ein en­er­gie­spa­ren­des LTPO-Display verwendet werden.Während der Bildschirm des normalen Ga­la­xy Note 20 etwa 6,42 Zoll groß sein soll, kann das Panel der Plus-Variante mit 6,87 Zoll schon fast als Tablet-Display angesehen werden. Das Ga­la­xy Note 20 soll mit stolzen 16 Gigabyte Ar­beits­spei­cher ausgerüstet sein.Schon im vergangenen Monat hatte es einen Leak zum Galaxy Note 20 gegeben. Während die Standard-Variante mit einer Akkukapazität von 4000 mAh erscheinen soll, könnte das Plus-Modell mit einem 4500 mAh oder 5000 mAh großen Akku auf den Markt gebracht wer­den. Das Display-Panel soll über eine Bildwiederholungsrate von 120 Hertz verfügen. Im In­ne­ren des Galaxy Note 20 (Plus) sollen ein Snapdragon 865+-SoC und eUFS 3.1-Speicher zum Einsatz kommen. Eine Bestätigung gibt es hierfür allerdings noch nicht.