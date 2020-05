Big Box Collection zeigt die Kunst von PC-Spiele-Verpackungen in 3D

Noch vor einigen Jahren waren es üblich, sich ein PC-Spiel als Datenträger wie etwa DVD zu kaufen. Zuletzt hat sich das Spielegeschäft aber immer mehr in Richtung digitaler Distribution gewandelt, denn Games werden immer häufiger heruntergeladen.

3D-Scans etlicher Retro-Spiele

Das bedeutet, dass Gamer auch auf die Verpackungen verzichten müssen. "Müssen" ist durchaus ein passendes Wort, denn vielfach waren und sind die Boxen, in denen die Spiele stecken, dank aufwendiger Artworts schön und manchmal sogar fantastisch anzusehen, auch wenn sie zuletzt nur in herkömmlichen DVD-Plastik-Boxen steckten.Früher (und das ist bereits eine ganze Weile her) gab es hingegen die so genannte Big Box als Standard-Verpackung. Das waren große Schachteln aus Pappe, die auch entsprechend viel Platz boten, um die Verpackung optisch und grafisch hübsch gestalten zu können. Derartige Boxen sind heutzutage zwar vereinzelt noch zu bekommen, auch bei neuen Spielen, das Ganze läuft dann aber eher unter dem Motto Sammlerobjekt.Der Wiener Benjamin Wimmer sammelt solche Boxen und will seine Begeisterung auch mit der Außenwelt teilen. Dazu hat er seine mehr als 600 Spieleverpackungen digitalisiert, die 3D-Modelle kann man auch auf seiner Big Box Collection einsehen. Die 3D-Scans kann man rundherum ansehen sowie hineinzoomen.Für Retro-Fans ist die Seite ein Freudenfest, man kann wohl auch stundenlang herumstöbern und sich die Spiele-Verpackungen von früher ansehen. So mancher wird dabei auch nostalgisch: Denn so bequem Spiele-Downloads auch sind - das Gefühl der Vorfreude beim Öffnen einer aufwendigen Box können sie nicht ersetzen.Die Big Box Collection gibt es wohl schon seit einiger Zeit, doch erst jetzt hat sie das Interesse von Medien wie PC Gamer und Engadget geweckt. Dort berichtet man aktuell über das Projekt und ist entsprechend begeistert - völlig zu Recht, wie wir finden.