Amazon will schon ab 19. Mai seine Logistikzentren in Frankreich öffnen

Amazon musste in Frankreich Mitte April nach einem Gerichtsurteil den Versand weitestgehend einstellen, da der Schutz der Mitarbeiter vor dem Coronavirus in den Logistikzentren nicht ausreichend war. Jetzt sieht es so aus, als ob Amazon wieder voll durchstarten könne.

Neue Schutzmaßnahmen

Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich dabei auf eine Stellungnahme von Amazon Frankreich. Demnach sei man derzeit dabei, in Absprache mit den Gewerkschaften und Betriebsräten, die zuvor für die Schließung insistiert hatten, die Wiedereröffnung der Logistikzentren zu planen. Die Union Syndicale Solidaires hatte gegen Amazon geklagt und Recht bekommen. Schon in der kommenden Woche sollen demnach ab dem 19. Mai die Mitarbeiter wieder nach und nach an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.Amazon hatte nach dem Gerichtsurteil den Großteil seiner Verkäufe in Frankreich einstellen müssen, es war lediglich erlaubt, einige Produkte des täglichen Bedarfs weiterhin zu versenden. Seit Mitte April hatte der Versandriese dann allerdings die Notbremse gezogen und die Logistikzentren komplett geschlossen. Es hieß dabei, man wolle nicht vielleicht aufgrund eines irrtümlich versendeten Artikels eine angedrohte Milliardenstrafe zahlen und schließe daher bis zur Klärung alle Versandzentren.Amazon legte Berufung ein, hatte aber keinen Erfolg damit. Seither arbeitet der Konzern laut eigenen Angaben mit den Gewerkschaftlern und den zuständigen Gesundheitsbehörden an der Umsetzung neuer Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter. Wenn alle Auflagen erfüllt sind und unter anderem die Mitarbeiter-Kontakte drastisch reduziert wurden, sollen die Arbeiter wieder mit einem neuen Schichtplan starten können.