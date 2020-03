Coronavirus: Dreharbeiten bei folgenden beliebten Serien ausgesetzt

Die wohl wichtigste Empfehlung zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus ist der Rat, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Allerdings sollte man sich darauf einstellen, dass aktuell zwar für ausreichend Unterhaltung gesorgt ist, Nachschub an Serien aber nicht kommt.

Starke Verschiebungen zu erwarten

Big Shot (Disney+)

Carnival Row (Amazon Prime)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

For All Mankind (Apple TV+)

Foundation (Apple TV+)

Grace and Frankie (Netflix)

Lisey's Story (Apple TV+)

Little America (Apple TV+)

Locki (Disney+)

Lucifer (Netflix)

Mankind (Apple TV+)

The Morning Show (Apple TV+)

Mythic Quest: Raven's Banquet (Apple TV+)

Russian Doll (Netflix)

See (Apple TV+)

Servant (Apple TV+)

Sex/Life (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

WandaVision (Disney+)

The Wheel of Time (Amazon)

The Blacklist (NBC)

Charmed (the CW)

Chicago Fire (NBC)

Chicago P.D. (NBC)

Fear the Walking Dead (AMC)

The Flash (The CW)

Grey's Anatomy (ABC)

NCIS (CBS)

NCIS: Los Angeles (CBS)

NCIS: New Orleans (CBS)

Riverdale (The CW)

Supergirl (The CW)

Supernatural (The CW)

The Walking Dead (TNT, delayed)

Young Sheldon (CBS)

Aktuell steht die Pandemie wohl noch ziemlich am Anfang. Und es gibt zahlreiche Unternehmen, die durchaus verantwortungsvoll handeln. Auch die Filmstudios, Fernsehsender und Streaming-Plattformen haben reagiert und die Beschäftigten und Schauspieler von den Drehorten zahlreicher Serien nach Hause zu schicken. Die Fertigstellung der Staffeln, an denen aktuell gearbeitet wird, verschiebt sich so zwangsläufig.Aktuell ist noch völlig unklar, wie lange es dauern wird, bis in allen möglichen Bereichen wieder ein Stück weit Normalität einkehren wird. Es ist durchaus möglich, dass erst die Verfügbarkeit einer Impfung oder zumindest wirksamer Medikamente Linderung bringen. Und bis diese zur Verfügung stehen, können noch viele Monate vergehen.Und selbst dann ist nicht gesagt, dass beispielsweise die Dreharbeiten für Serien direkt wieder aufgenommen werden können. Denn sowohl die meisten Schauspieler und auch das Personal am Set oder in der Post-Prodiction leben nicht von einer Produktion, sondern sind später wahrscheinlich schon wieder für andere Aufträge eingeplant. Es wird also ein durchaus nicht ganz trivialer Prozess, dann die Terminplanungen für die fast die gesamte Branche neu zu gestalten. Gut möglich auch, dass in einigen Fällen der Einfachheit halber ein Jahr ausgesetzt wird, um dann die eventuell schon festgezurrten Termine für die nächste Staffel zu verwenden.Bei folgenden Serien der großen Streaming-Plattformen Netflix Amazon und Disney+ wurden die Arbeiten bereits ausgesetzt:Ebenso betroffen sind folgende auch hierzulande bekanntere Produktionen anderer Studios und Sender:Viele weitere sind auch betroffen und lassen sich in einer umfassenden Liste beim US-Magazin Deadline sehen. Ausgesetzt sind auch diverse beliebte Late Night Shows, da diese in leeren Studios ohne Publikum vieles an Charme verlieren.