Sky startet neue Serien und Kinofilme im März und eine Preisaktion

Der Pay-TV-Anbieter Sky startet im kommenden Monat die neue Sky Original-Serie "ZeroZeroZero", über ein Dutzend andere Serien plus neue Filme. Zudem gibt es jetzt für Neukunden attraktive Einstiegsangebote, bei denen man kräftig sparen kann.

Neue Serien im März

Serien & Dokumentationen:

Suits S8 (ab 3.3.) - Universal TV

Spides S1 (ab 5.3.) - SYFY

The Good Doctor S3.2 (ab 10.3.)

A Million Little Things S1 (ab 10.3.) - Fox

Andere Eltern S2 (ab 12.3.) - TNT Comedy

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter S2 (ab 15.3.) - Nat Geo

Drohnen - Gefahr von oben (ab 17.3.) - Spiegel TV Wissen

The Outsider S1 (ab 20.3.)

Snakes on the City S6 (ab 20.3.) - Nat Geo Wild

Inside the Factory S1 (ab 24.3.) - Spiegel TV Wissen

ZeroZeroZero S1 (ab 26.3)

Alaskan Bush People S5 (ab 26.3.) - Discovery

Die Kultschrauber S1 (ab 27.3.) - Spiegel TV Wissen

Westworld S3 (ab 30.3.)

Filme:

Dragged Across Concrete (ab 1.3.)

Der goldene Handschuh (ab 4.3.)

Radio Silence (ab 6.3.)

Little Monsters (ab 7.3.)

Thicker Than Water (ab 11.3.)

Godzilla: King of the Monsters (ab 12.3.)

Drei Schritte zu dir (ab 14.3.)

Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück (ab 15.3.)

Breakthrough - Zurück ins Leben (ab 18.3.)

Spider-Man: Far From Home (ab 20.3.)

Little (ab 21.3.)

Paradise Hills (ab 23.3.)

Men in Black: International (ab 27.3.)

Stan & Ollie (ab 28.3.)

Wer jetzt bei Sky.de online neu einsteigt , spart sich die Aktivierungsgebühr und die Versandkosten für den Sky Receiver - insgesamt ist das eine Ersparnis von 71,90 Euro. Der monatliche Preis startet bei 14,99 Euro im Monat, je nach gewähltem Paket. Auf Sky-Nutzer wartet im März mehr als ein Highlight. Zum einen startet die neue Sky Original-Serie "ZeroZeroZero" (Wie Kokain die Welt beherrscht).Die Serie die nach dem Bestseller von Roberto Saviano in acht Teilen im Reportagenstil gedreht ist, startet ab dem 26. März. Kurze Zeit später startet dann die dritte Staffel des HBO-SciFi-Megahits "Westworld" mit Aaron Paul ("Breaking Bad", ab 30. März). Bei den Kinofilmen kommen noch einmal über ein Dutzend neue hinzu. Darunter sind "Spider-Man: Far From Home", "Men in Black: International" und "Godzilla: King of the Monsters", die als exklusive Premieren bei Sky starten.Wir haben die Liste aller Neuerungen angefügt: