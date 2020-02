Auflösungs-Ärger ade: Sky Ticket bekommt endlich Full-HD

Der Pay-TV-Anbieter Sky verbessert die Auflösung für SkyTicket-Kunden. Diese konnten bisher nur Inhalte in HD nutzen, jetzt startet auch Full-HD. Das gilt allerdings zunächst noch nicht für alle Geräte, auf denen Sky Ticket genutzt werden kann.

Darüber dürften sich alle Sky Ticket-Kunden freuen: Der Anbieter startet die Verfügbarkeit von Full-HD. Bislang gab es immer wieder zahlreiche Diskussionen und Beschwerden über die ungenügende Auflösung, die bei Sky Ticket angeboten wurde und damit vielen Nutzern das anschauen von Filmen auf großen Bildschirmen vermieste.Damit ist nun Schluß. Das berichtet jetzt Caschy und verweist dabei auf den gestarteten Rollout der neuen Auflösung bei Sky Ticket. Demnach gibt es nun anstelle von bisher SD- und HD-Qualität auch endlich Full-HD-Unterstützung für die ersten Hardware. Allen voran dabei natürlich der Sky Ticket TV-Stick, mit dem die Inhalte auf verschiedene Endgeräte gebracht werden können. Zudem wird Full-HD schon jetzt für Samsung Smart TVs, sowie für die Xbox One, das Apple TV der vierten Generation und für Google Chromecast gestartet. Wer Sky Ticket über andere Geräte nutzt, wie eine PlayStation oder auf dem PC, wird sich vorerst noch gedulden müssen, bevor auch dort Full-HD-Support startet.Soweit bekannt ist will Sky aber auch für die weiteren unterstützen Plattformen in den kommenden Wochen Full-HD-Unterstützung bieten. Ultra-HD, wie es bei Sky Q verfügbar ist, bleibt den Kunden von Sky Ticket aber weiterhin verwehrt. Erst vor kurzem hatte Sky bei dem Sky Ticket-Abo eine weitere Verbesserung eingeführt : Nutzer des Entertainment Tickets beziehungsweise des Cinema Tickets können mittlerweile zwei Streams gleichzeitig nutzen - ohne Aufpreis. Auch das neue Full-HD-Erlebnis wir ohne weitere Kosten angeboten.