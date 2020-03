The Batman: Regisseur zeigt das Batmobil und es sieht phantastisch aus

Derzeit entsteht der nächste Batman-Film und wie kaum zuvor gibt es schon lange Diskussionen, ob das was werden kann. Das liegt vor allem an der Wahl von Bruce Wayne und damit Batman, denn in die Rolle schlüpft mit Robert Pattinson ein (Ex-)Teenie-Schwarm.

Kann das gutgehen?

Kein "Raumschiff" mehr, sondern ein Auto

Robert Pattinson als Batman: Das ist eine Casting-Entscheidung, die von Anfang an viele Debatten ausgelöst hat. Denn Pattinson ist vor allem als Schönling in den Twilight-Filmen berühmt geworden und kämpft auch seither gegen dieses Image. Das soll nun endgültig als Protagonist von The Batman gelingen, dem neuesten Film der wohl bekanntesten auf einer DC Comics-Figur basierenden Kinoreihe.Ob Pattinson die richtige Entscheidung war, wird sich noch zeigen. Man sollte allerdings anmerken, dass auch Heath Ledger vor seiner Rolle als Joker in Christopher Nolans The Dark Knight nicht gerade nur als Charakterdarsteller bekannt war.Dazu kommt: Die restliche Besetzung von The Batman ist vielversprechend, um nicht zu sagen ausgezeichnet. So wird Zoë Kravitz als Catwoman zu sehen sein, Colin Farrell spielt den Pinguin, dazu kommen John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) und Jeffrey Wright (James Gordon).Nun hat Matt Reeves auf Twitter die ersten Bilder von den Dreharbeiten veröffentlicht. Auf diesen ist zwar auch Batman (im Kostüm) zu sehen, der eigentliche Star ist aber das Batmobil. Und mal ganz subjektiv: Es sieht phantastisch aus. Reeves hat ein Design gewählt, das wesentlich bodenständiger aussieht als bei früheren Teilen. The Verge sieht hier einen Mad-Max-Vibe und hat damit zweifellos Recht, auch Elemente aus der klassischen Serie mit Adam West in der Hauptrolle sind erkennbar. Es ist schlichtweg ein Batmobil, das wieder wie ein normales Auto bzw. Muscle Car aussieht und nicht wie ein "Raumschiff". Auch die düstere Optik der Fotos scheint ein klarer Hinweis zu sein, in welche Richtung es zu gehen scheint. Wir jedenfalls sind schon sehr gespannt.