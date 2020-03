Diese Woche bei Amazon: Alle Filme und Serien im Überblick (KW 10)

Amazon Prime Video startet mit einer kleinen aber feinen Film- und Se­rien­auswahl in die erste Woche des März 2020. Wir haben uns für euch die Blockbuster der nächsten sieben Tage genauer angesehen und sagen euch, ob sich der Filmabend in dieser Woche lohnt.

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video vom 1. bis 8. März (KW 10)

Während der Hauptkonkurrent Netflix in der aktuell zehnten Kalenderwoche mit mehr als 25 Filmen und Serien den März eröffnet, sieht es bei Amazon Prime Video etwas dürftig aus. Der Streaming-Dienst des Online-Händlers bietet in dieser Woche lediglich vier Neuheiten an. Ist der Grand Tour-Moderator in der ersten Staffel vonei­gent­lich bereits im Januar über den Fernseher geflimmert, schiebt man am Freitag die deut­sche Übersetzung nach. Außerdem starten am 8. März zwei Actionfilme der- Die Säuberung und Anarchy.Aufgrund der vergleichsweise dünnen Auswahl an neuen Filme und Serien auf Amazon Prime Video lohnt sich ein Blick auf die Blockbuster aus dem Vormonat Februar . In den letzten Wo­chen gab es unter anderem die zehnte und finale Staffel vonzu sehen und auchging mit neuen Episoden in die dritte Season. Außerdem fei­er­te erst kürzlich die erste Staffel vonPremiere, die sich mit einer Nazi-Jäger-Truppe beschäftigt und Oscar-Gewinner Al Pacino für die Hauptrolle begeistern konnte. Weiterhin gibt es wie üblich jeden Freitag eine neue Folgezu sehen.In der Serie Hunters sagt Al Pacino zusammen mit einer Gruppe bunt zusammen­gewürfelter Nazijäger einer Reihe im Verborgenen agierender Faschisten den Kampf an. Dass man dabei mit den Nazis nicht gerade zimperlich umgeht, macht ein neuer Trailer mehr als deutlich, den Amazon veröffentlicht hat.Hunters spielt in den USA der 1970er Jahre. Angetrieben von Rache hat es sich eine Gruppe zur Aufgabe gemacht, nach Amerika eingewanderte Nazis aufzuspüren und auszuschalten, die offenbar Pläne zur Machtergreifung schmieden. Für die sogenannten Hunters arbeiten ein Spion, ein ehemaliger Soldat, ein Experte im Schlösserknacken, ein Meister der Verkleidung und zwei Waffenexperten.Über die Handlung sei an dieser Stelle nicht viel verraten, es ist aber bereits bekannt, dass hier zahlreiche alte Bekannte von Jean-Luc Picard zu sehen sein werden, dazu zählen ehe­ma­li­ge Crew-Mitlieder wie Data, William Riker und Deanna Troi. Zu den alten Bekannten ge­hö­ren auch die Borg, sie dürfen in einer Star Trek-Serie mit Patrick Stewart in der Haupt­rol­le na­tür­lich auch nicht fehlen.Damit sind aber nicht nur Ex-Borg Seven of Nine (Jeri Ryan) und der abgekoppelte Borg na­mens Hugh (Jonathan Del Arco) gemeint, sondern die Cyber-Spezies an sich. Alex Kurtzman, Showrunner der Serie, hat vor kurzem gemeint, dass man ei­ne "neue Perspektive auf die Borg" bekommen werde. Kurtzman sagte, dass den Borg die Mensch­lich­keit weggenommen wurde und man dies thematisieren werde.