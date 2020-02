Hunters: Blutiger Trailer zur Amazon-Serie mit Al Pacino veröffentlicht

In der Serie Hunters sagt Al Pacino zusammen mit einer Gruppe bunt zusammen­gewürfelter Nazijäger einer Reihe im Verborgenen agierender Faschisten den Kampf an. Dass man dabei mit den Nazis nicht gerade zimperlich umgeht, macht ein neuer Trailer mehr als deutlich, den Amazon nun veröffentlicht hat.Hunters spielt in den USA der 1970er Jahre. Angetrieben von Rache hat es sich eine Gruppe zur Aufgabe gemacht, nach Amerika eingewanderte Nazis aufzuspüren und auszuschalten, die offenbar Pläne zur Machtergreifung schmieden. Für die sogenannten Hunters arbeiten ein Spion, ein ehemaliger Soldat, ein Experte im Schlösserknacken, ein Meister der Verkleidung und zwei Waffenexperten.Die erste Staffel von Hunters startet am 21. Februar 2020 mit zunächst zehn Folgen exklusiv beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Neben Al Pacino zählen unter anderem noch Logan Lerman, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Carol Kane, Saul Rubinek, Josh Radnor und Louis Ozawa zum Cast der Serie.