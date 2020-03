Diese Woche bei Netflix: Alle Filme und Serien im Überblick (KW 10)

In der ersten Woche des noch winterlichen März 2020 startet Netflix mit mehr als 25 neuen Filmen und Serien durch. In einer kompakten Über­sicht zeigen wir euch alle Highlights, die der Streaming-Dienst in den nächsten sieben Tagen für seine Abonnenten bereithält.

Neue Filme und Serien bei Netlix vom 1. bis 8. März (KW 10)

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 2 (01.03.2020)

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis (03.03.2020)

Der kleine Bheem: besonders stark zum Fest der Farben (05.03.2020)

Castlevania: Season 3 (05.03.2020)

Paradise PD: Teil 2 (06.03.2020)

The Protector: Staffel 3 (06.03.2020)

Jonas - Vergiss mich nicht (06.03.2020)

Guilty (06.03.2020)

Spenser Confidential (06.03.2020)

Die Stille des Todes (06.03.2020)

Ugly Delicious: Staffel 2 (06.03.2020)

Sitara: Lass Mädchen ihren Traum erfüllen (08.03.2020)

Neue Lizenztitel bei Netlix vom 1. bis 8. März (KW 10)

Meine Nachbarn die Yamadas (01.03.2020)

Nausicaä aus dem Tal der Winde (01.03.2020)

Die letzte Festung (01.03.2020)

Sommer in Orange (01.03.2020)

Die Legende der Prinzessin Kaguya (01.03.2020)

Das Königreich der Katzen (01.03.2020)

Arrietty - Die wundersame Welt der Borger (01.03.2020)

Bo und der Weihnachtsstern (01.03.2020)

Sleepy Hollow (01.03.2020)

Winchester - Das Haus der Verdammten (01.03.2020)

Prinzessin Mononoke (01.03.2020)

Chihiros Reise ins Zauberland (01.03.2020)

Gringo (01.03.2020)

Alien: Covenant (01.03.2020)

Alle neuen Filme und Serien im großen Überblick

Vom 2. bis 8. März stehen bei Netflix vor allem zwei Blockbuster im Mittelpunkt, welche sich die beliebte Videostreaming-Plattform exklusiv sichern konnte. Als erster Netflix-Film startet am 6. März. Der Actionfilm gilt als Mystery Comedy-Thriller und setzt in den Hauptrollen auf Mark Wahlberg (Transformers, Daddy's Home 1+2) und Winston Duke (Black Panther, Avengers). Anime-Fans kommen mit der dritten Staffel vonauf ihre Kosten. Ebenso sieht man neue Folgen von The Protector und Ugly Delicious.In Hinsicht auf so genannte Lizenztitel, die Netflix zeitweilig zum Streamen anbietet, steht bereits seit dem gestrigen 1. März ein frischer Schwung neuer Filme zur Verfügung. Darunter auch die beiden Studio Ghibli-Streifenund. Weiterhin sieht man mit Sleepy Hollow, Alien: Covenant, Gringo und Arrietty: Die wun­der­sa­me Welt der Borger bekannte Klassiker der letzten Jahre, die es lohnt anzusehen.Spenser Confidential ist eine Adaption von "Wonderland", dem zweiten Spenser-Roman des Schriftstellers Ace Atkins: Kurz nachdem der ehemalige Polizist Spenser (gespielt von Mark Wahlberg) aus dem Gefängnis entlassen wurde, steht er unter Verdacht, zwei seiner ehe­ma­li­gen Kollegen ermordet zu haben.Zusammen mit seinem Zimmergenossen Hawk (Winston Duke) und seiner Ex-Freundin Cissy (Iliza Shlesinger) begibt er sich ein weiteres Mal in die Verbrecherwelt Bostons, um die wah­ren Täter zur Strecke zu bringen. Regie bei Spenser Confidential führt Peter Berg (Lone Sur­vi­vor), der in der Vergangenheit schon häufiger mit Mark Wahlberg zusammengearbeitet hat. Spenser Confidential startet bei Netflix am 6. März 2020.Die auf der gleichnamigen Videospielreihe basierende Anime-Serie Castlevania geht bei Net­flix in die bereits dritte Staffel. In ei­nem ersten Trailer vermittelt der Streaming-Dienst einen kurzen Eindruck davon, was uns in den neuen Folgen erwartet. Castlevania gehört zu den erfolgreichsten Anime-Serien bei Netflix.Da überrascht es wenig, dass die Geschichte um Belmont, Sypha, Alucard und Co. wei­ter­er­zählt wird. Der Trailer zeigt, dass sich die Helden auch weiterhin mit neuen Ma­ni­fes­ta­tio­nen des Bösen herumschlagen müssen, um so die Menschen vor ihrer Vernichtung zu bewahren. Castlevania Staffel 3 startet bei Netflix am 5. März 2020.