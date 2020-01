Amazon Prime Video: Übersicht der neuen Filme & Serien im Februar

Amazon äußerte sich jetzt zu seinen Film- und Serien-Highlights, die man ab Februar 2020 auf Prime Video zu sehen bekommt. Wir haben uns die Blockbuster der Streaming-Plattform angesehen und verraten, auf welche Streifen ihr euch im kommenden Monat freuen könnt.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Februar 2020

Neue Filme bei Amazon Prime Video ab 1. Februar 2020

Neue Filme bei Amazon Prime Video ab 18. Februar 2020

Neue Serien und Filme im Überblick

Während diesen Monat vor allem die Premiere von Star Trek: Picard mit Sir Patrick Stewart in seiner bekannten Hauptrolle als Jean-Luc im Mittelpunkt stand, hält auch der Februar ei­ni­ge Highlights für Prime-Abonnenten bereit. So seht ihr im Bereich der Serien unter anderem die zehnte und finale Staffel von Pastewka und die deutsche Synchronfassung der neuesten Folgen aus Staffel 3 von The Marvelous Mrs. Maisel. Ebenso startet mit Hunters ab dem 21. Februar eine neue Serie rund um eine Truppe Nazi-Jäger mit Oscar-Gewinner Al Pacino.Zu den Film-Highlights auf Amazon Prime Video gehören unter anderem Kinofilme wie Jurassic World: Das gefallene Königreich und kostenlose Neuheiten wie Charlie Says, Der Spion und sein Bruder, The Wedding Year oder Friedhof der Kuscheltiere (2019). Die folgende Liste zeigt euch einen kompakten Überblick über alle neuen Filme und Serien. Sollte euch einer der Streifen gefallen und ihr verfügt noch nicht über ein aktives Amazon Prime-Abon­ne­ment, dann empfehlen wir euch den Service inklusive Video-Streaming, Gratis-Versand und Co. 30 Tage kostenlos zu testen