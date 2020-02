Amazon Prime Video: Übersicht der neuen Filme & Serien im März

Nach bekannter Manier gibt Amazon die Film- und Serien-Highlights be­kannt, die Prime Video-Nutzer im März 2020 zu sehen bekommen. Wir haben uns im Vorfeld durch die neuen Kinostreifen und Staffeln ge­ar­bei­tet und liefern euch in diesem Artikel einen kompakten Überblick.

Tipp: Diese Highlights gab es in den letzten Monaten bei Amazon Prime zu sehen.

Februar 2020, Januar 2020, Dezember 2019, November 2019, Oktober 2019

Neue Serien bei Amazon Prime Video im März 2020

Neue Filme bei Amazon Prime Video ab 1. März 2020

Neue Filme bei Amazon Prime Video ab 17. März 2020

Neue Serien und Filme im Überblick

Amazon

Der Auftritt von Sir Patrick Stewart in der neuen Serie Star Trek: Picard geht auch im März weiter und findet am Ende des kommenden Monats sein erstes Staffelfinale. Für Serienfans hat Amazon Prime Video sonst nur vergleichsweise wenig zu bieten. Der Grand Tour-Mo­de­ra­tor James May streift in der nächsten Woche in deutscher Sprache durch Japan und mit der ersten Staffel von Making The Cut feiert auch Heidi Klum neben Tim Gunn ihre Premiere in einer Original-Serie der Videostreaming-Plattform. Wer sich für den Cricket-Sport begeistern kann, dürfte sich zudem auf die Amazon-Doku "The Test" freuen.In Hinsicht auf neue Filme startet das Mystery-Drama Blow the Man Down als einziges Ama­zon Prime Original am 20. März. Abseits davon konnte sich der Streaming-Dienst 15 wei­te­re Blockbuster sichern, die man zumindest zeitweilig exklusiv ausstrahlt. Dazu gehören Filme wie die der "The Purge"-Reihe, Midsommar, Skyscraper, Diego Maradona und Danger Close: Die Schlacht von Long Tan. Alle unten aufgelisteten Filme und Serien können wie üblich kos­ten­los gestreamt werden, soweit man über ein aktives Amazon Prime-Abo verfügt. Dieses kann 30 Tage lang gratis ausprobiert werden und beinhaltet zusätzlich unter anderem den kostenlosen Versand bei Amazon, Musik-Streaming und Co.