Tablet-Vergleich: Microsoft Surface Pro 7 vs. Apple iPad Pro

Apple iPad Pro Microsoft Surface Pro 7 Display 11 oder 12,9 Zoll, 2388 x 1668 Pixel 12,3 Zoll, 2736 x 1824 Pixel CPU A12X Bionic Chip Intel Core i3, Core i5 oder Core i7 (10. Generation) Arbeitsspeicher 4 bis 6 Gigabyte 4 bis 16 Gigabyte Speicher 64 Gigabyte bis 1 Terabyte 128 Gigabyte bis 1 Terabyte Hauptkamera 12 Megapixel 8 Megapixel Frontkamera 7 Megapixel 5 Megapixel Konnektivität WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE optional WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Surface Connector, USB A, USB C, Micro-SD-Card, Mini-DisplayPort, Type Cover-Anschluss Maße 247,6 x 178,5 x 5,9 Millimeter 292 x 201 x 8,4 Millimeter Gewicht 468 Gramm (11 Zoll), 631 Gramm (12,9 Zoll) 775 Gramm (i3), 776 Gramm (i5), 790 Gramm (i7) Farben Silber, Space Grau Schwarz, Platin-Grau Software iPad OS Windows 10 Home Features Face ID, Apple-Pencil-Support, vier Lautsprecher, eSIM, USB-C Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Windows Hello, Surface Pen und Dial kompatibel

Das Apple iPad Pro und das Microsoft Surface Pro 7 gehören jeweils zu den derzeit besten Tablets auf dem Markt. Auf den ersten Blick gibt es viele Gemeinsamkeiten und so lassen sich beide Geräte etwa mit einer Tastatur und einem Eingabestift ausstatten. Allerdings gibt es auch einige deutliche Unterschiede, die bei einem Kauf berücksichtigt werden sollten. Welche das sind und für wen welches Tablet besser geeignet ist, erklärt unser Kollege Andrzej Tokarski in einem umfassenden Vergleich. Apple bietet das aktuelle iPad Pro wahlweise mit 11 oder 12,9 Zoll Bildschirmdiagonale an. Das Surface Pro gibt es hingegen nur mit 12,3 Zoll. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass die iPad-Displays heller sind. Zudem ist hier die maximale Bildwiederholrate deutlich höher. Sowohl in Benchmarks als auch beim Video-Encoding zeigt sich, dass Apples A12X-Chip den Intel-CPUs der Surface-Konkurrenz leicht überlegen ist.Deutliche Unterschiede gibt es auch beim Betriebssystem. So sind Apples iPad OS und zugehörige Apps besser für Touch-Eingaben optimiert. Das Surface Pro 7 setzt hingegen auf normales Windows 10 , wodurch sämtliche Windows-Anwendungen laufen. Die Eingabe per Maus funktioniert hier deutlich besser. Wer mit dem Tablet häufiger längere Texte schreiben möchte, erhält nur beim Surface Pro 7 eine Tastatur mit beleuchteten Tasten und einem Touchpad.