Galaxy Fold 2: Neues Falt-Smartphone mit Kamera unter dem Display?

Das Samsung Galaxy Z Flip ist gerade mit einigem Anfangserfolg in den Markt gestartet, doch bei Samsung ist man intern schon einen Schritt weiter. Mehrere Quellen berichten, dass mit dem "Galaxy Fold 2" bereits ein weiter verbessertes Smartphone mit Falt-Display in Arbeit ist.

Samsung Galaxy Note 20 Smartphone könnte ebenfalls deutlich früher kommen

Samsung

Laut Angaben von Ross Young , seines Zeichens Gründer eines auf Displays und Display-Technologien spezialisierten Beratungsunternehmens, und einem Bericht des koreanischen Portals Ajunews will Samsung Mitte des Jahres sein zweites größeres Smartphone mit Falt-Display einführen. Aktuell werde ein Launch im Juli angestrebt - ungefähr zur Zeit der Einführung des Samsung Galaxy Note 20.Das "Samsung Galaxy Fold 2", das allerdings namentlich eher Teil der neu begründeten "Galaxy Z"-Serie ist, wird den Meldungen zufolge im ausgeklappten Zustand eine Bild­schirm­diagonale von 7,7 Zoll aufweisen. Es wäre damit etwas größer als sein Vorgänger, denn das Galaxy Fold der ersten Generation hat ein vertikal nach innen faltendes OLED-Panel mit 7,3 Zoll Gesamtdiagonale.Neben einem deutlich früheren Einführungsdatum für das neue Falt-Smartphone und das Galaxy Note20 deuten die Berichte aus Asien auch beide gleichermaßen an, dass Samsung beim "Galaxy Z Fold" bzw. "Galaxy Fold 2" auf ein neues Design setzt. Dabei soll die bisher in einem relativ breiten und großen Ausschnitt am oberen Rand des Falt-Bildschirms angeordnete Frontkamera beim Nachfolger des Galaxy Fold unter die Oberfläche des Displays wandern.Es wäre damit eines der ersten Smartphones überhaupt, das ohne einen Ausschnitt oder ein Loch im Display daher kommt und im Massen­markt verfügbar sein soll. Zusammen mit einigen anderen Neuerungen könnten die neue Display-Technologie aber auch ein erneut enorm hohes Preisniveau bedeuten. Das Galaxy Fold wird derzeit noch immer für 2100 Euro verkauft.Zu den weiteren Neuerungen, die im "Galaxy Fold 2" bzw. "Galaxy Z Fold" erwartet werden, gehören unter anderem der Wechsel auf den neuen Qualcomm Snapdragon 865 oder den Samsung Exynos 990 als Prozessor, ein verbessetes Design des Scharniers zum Falten des Geräts und die Verwendung des sogenannten "Ultra Thin Glass" auf der Bildschirmoberfläche. Die Einführung soll wie erwähnt spätestens im Juli 2020 zu erwarten sein.