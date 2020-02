Benchmark-Leak Surface Go 2: Wie leistungsstark wird die Neuauflage?

Bereits Anfang Februar gab es Hinweise auf die zweite Genration des Microsoft Surface Go. Damals waren erste Daten bei Geekbench, 3DMark und SiSoft Sandra aufgetaucht. Jetzt legt ein zweiter Leak mit tech­nischen Details nach.

Surface Go 2-Benchmarks

Microsoft

Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest . Man erwartet schon länger, dass Microsoft dem kleinsten der Surface-Tablets ein Update verpasst, doch bisher wartet man vergebens. Von Brad Sams sind bei Petri.com neue Details veröffentlicht worden, die die Frage aufwerfen, wie leistungsstark die zweite Generation des GO sein könnte.Demnach wird Microsoft den bisher beim Surface Go verwendeten Pentium Gold 4415Y-Prozessor durch eine überarbeitete neue Version ersetzen. Auch einer der Intel Low-End-Pentium-Gold-Prozessoren ist denkbar. Leider gibt es bei Geekbench und bei 3DMark dazu noch keine Anhaltspunkte, die auf Microsofts Planungen hinweisen.Bei 3DMarks-Benchmark hat Sams jedoch ein Surface Go 2 mit Intel Core m3-8100Y-CPU gefunden. Es gibt zwei Varianten des Surfaces, eine mit dem Standard-WLAN und eine andere mit LTE. Beide Surface Go 2-Modelle verfügen über 8 GB RAM und 128 GB SSD von Toshiba.Der stromsparende Core m3-8100Y ist eine effiziente CPU. Sie würde gegenüber dem ursprünglichen Surface Go sowohl die Leistung als auch die Batterieleistung verbessern. Was das Design betrifft, so dürfte Microsoft beim Surface Go 2 die silberne Magnesiumlegierung behalten. Erwartet werden nur kleinere Design-Verbesserungen. Das Go 2 wird aller Voraussicht nach weiterhin ein 10-Zoll-Display mit 1800 x 1200 Pixeln besitzen. Die Erstserie des Surface Go wurde 2018 eingeführt.Nun scheint es an der Zeit, dass es eine Neuauflage gibt - denn es gab keinerlei Hinweise darauf, dass sich das Go schlecht verkauft hätte, so dass der Konzern eher die Einstellung als eine zweite Generation planen würde.