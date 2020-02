UniSOC: Erste 6nm-CPU für Smartphones mit eingebautem 5G-Modem

Der chinesische Chipentwickler UniSoC hat mit dem Tiger T7520 einen neuen Smartphone-Prozessor vorgestellt, der allerhand High-End-Fea­tures inklusive eines integrierten 5G-Modems bieten soll. Der Chip könn­te bald in günstigeren Smartphones der oberen Mittelklasse Platz finden.

UniSoC will die Lücke zur Konkurrenz schließen

UniSOC

Der UniSoC Tiger T7520 ist nach Angaben des Herstellers der weltweit erste Smartphone-SoC, der in einem auf nur noch sechs Millimeter Strukturbreite geschrumpften Fertigungsprozess beim taiwanischen Vertragsfertiger TSMC gebaut wird. Möglich macht dies die Verwendung der sogenannten EUV-Technologie, bei der ultraviolettes Licht feinere Strukturen zulässt.Im T7520 stecken vier stromsparende ARM Cortex-A55-Kerne in Verbindung mit vier leistungsstarken ARM Cortex-A76-Cores, wobei der Hersteller bisher noch keine Angaben zu den hier gebotenen Taktraten machte. Hinzu kommt eine ARM Mali-G57-GPU, zu der ebenfalls keine Details wie etwa zur Zahl der Rechenkerne oder dem Takt vorliegen.UniSoC will dem Chip ein aus eigener Entwicklung stammendes 5G-Modem verpassen, das direkt Teil des SoCs ist, also nicht wie etwa bei Qualcomms High-End-Prozessor Snapdragon 865 in einen separaten Chip ausgelagert wird. Das Modem soll neben 5G-NSA- und -SA-Netzen auch den Zugriff auf 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunknetze unterstützen und erreicht im Uplink per 5G-Mobilfunk angeblich bis zu 3,25 Gigabit pro Sekunde. Hinzu kommen Support für Dual-SIM-5G-Betrieb und VoNR HiRes-Audio. UniSoC verspricht außerdem, dass der Chip einen integrierten KI-Prozessor mitbringt.Die Liste der beeindruckenden Features geht noch deutlich weiter. So soll der Tiger T7520 unter anderem Displays mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz und 4K-Auflösungen sowie HDR10+ unterstützen. Auch bei den Kameras will UniSoC mit dem neuen Prozessor die Lücke zur Konkurrenz geschlossen haben, so dass ein neuer Bildprozessor integriert ist, mit dem Kamera-Auflösungen von bis zu 100 Megapixeln kein Problem mehr darstellen sollen.Bis die neue 5G-fähige CPU von UniSoC in ersten Geräten zu finden sein wird, dauert es wohl noch etwas. Das Unternehmen hatte den Vorgänger-Chip T7510 im letzten Jahr vorgestellt, doch erst jetzt kommen erste damit ausgerüstete Smartphones auf den Markt. UniSoC ist hierzulande vor allem für seine günstigen Low-End-Prozessoren der Marke Spreadtrum bekannt, die in Smartphones von Herstellern wie Huawei, Nokia (HMD) und anderen Anbietern zum Einsatz kommen.