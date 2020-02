Raspberry Pi 4: Neue Version behebt Probleme mit USB-C-Adaptern

Der Raspberry Pi 4 brachte einen schwerwiegenden Hardware-Fehler mit sich, welcher für Probleme in Zusammenhang mit USB Typ-C-Netzteilen gesorgt hat. Nachdem der Hersteller schon angekündigt hatte, den Fehler zu beheben, wird nun eine neue Version des Mini-PCs ausgeliefert.

Revision nicht ohne weiteres erkennbar

Rasperry Pi Foundation

Der im vergangenen Jahr veröffentlichte Raspberry Pi 4 wurde nur mit einem Wi­­derstand auf der Platine auf den Markt gebracht. Um den USB-C-Anschluss auch wirklich standardkonform nutzen zu kön­nen, werden allerdings zwei Widerstände benötigt. Durch den fehlenden Wi­der­stand wurde das Gerät von Netzteilen als ein Audioadapter, der keine Stromversorgung benötigt, identifiziert. Demnach konnte der Raspberry Pi 4 nicht in Kombination mit aktiven Ladegeräten, die nach dem USB-C-Standard arbeiten, betrieben werden.Wie The Register berichtet, wurde das Problem behoben. Die Raspberry Pi Foundation hat eine Revision, welche mit wesentlich mehr Netzteilen kompatibel ist, auf den Markt gebracht.Neben dem Fehler mit USB-C-Adaptern behebt die neue Revision auch einige kleinere Mängel. Obwohl nun nur noch überarbeitete Boards produziert werden, ist für den Käufer nicht ohne weiteres vor der Bestellung erkennbar, ob es sich um die neue oder die alte Version des Raspberry Pi 4 handelt. Beide Varianten werden unter der gleichen Bezeichnung geführt und viele Versandhändler dürften ihre Altbestände noch verkaufen, bevor die ersten neuen Modelle versendet werden. Bisher gibt es kein offizielles Statement dazu, wie die originale Version und die Revision voneinander unterschieden werden können.Das überarbeitete Modell lässt sich für denselben Betrag, der auch für die ursprüngliche Ver­sion des Raspberry Pi 4 fällig wurde, erworben werden. Der Preis des Mini-Rechners hat sich also nicht erhöht. Während die Variante mit einem Gigabyte RAM bereits für weniger als 40 Euro erhältlich ist, werden für die Version mit 4 GB Arbeitsspeicher knapp 60 Euro fällig.