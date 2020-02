Seltsame Namen: Sony soll morgen das Xperia 1 II & 10 II ankündigen

Sony stellt morgen im Rahmen eines Launch-Events neue Xperia-Geräte vor. Am Tag vor dem Ankündigungs-Termin sind jetzt die endgültigen Be­zeich­nun­gen sowie sämtliche Spezifikationen zu zwei neuen Smartphones durchgesickert. Die Namensgebung könnte für Verwirrung sorgen.

Xperia 1 II specs and images pic.twitter.com/Jm0n7oHW0o — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 23, 2020

Xperia 1 II mit Snapdragon 865

Twitter/@MaxWinebach

Aus einem Tweet von Max Weinbach vom Forum XDA-Developers geht hervor, dass die neu­en Smartphones "Xperia 1 II" und "Xperia 10 II" genannt werden. Es wäre denkbar, dass die vollständige Bezeichnung der Geräte "Xperia 1 Mark II" beziehungsweise "Xperia 10 Mark II" lautet. Eine offizielle Bestätigung gibt es hierfür bisher selbstverständlich noch nicht.In den letzten Wochen wurde viel über die Be­zeich­nun­gen der neuen Sony-Geräte spe­ku­liert. So wurden beispielsweise die Namen "Xperia 2", "Xperia 3", "Xperia 6" sowie "Xperia 5 Plus" in den Raum geworfen. Die Be­zeich­nun­gen "Xperia 1 II" und "Xperia 10 II" weisen darauf hin, dass Sony das Namensgebungs-Schema für eigene Kamera-Modelle ab sofort auch auf Smartphones anwendet. Weshalb der Hersteller sich für diese Bezeichnungen entschieden hat, ist noch völlig unklar.Neben den Namen wurde auch das Datenblatt zu den kommenden Sony-Modellen ver­öf­fent­licht. Das Xperia 1 II ist mit einem Snapdragon 865, der von acht Gigabyte RAM, 256 GByte Speicher und einem 5G-Modem unterstützt wird, ausgestattet. Sony setzt hier auf ein 6,5 Zoll großes Display, das in 4K auflöst und Bil­der mit einer 90-Hz-Wiederholungsrate an­zeigt. Auf der Rückseite sind drei 12-MP-Kameras verbaut. Die Akkukapazität be­trägt 4000 mAh.Beim Xperia 10 II handelt es sich um ein Modell mit etwas weniger Performance. Es kommen ein Snapdragon 665, vier Gigabyte RAM und 128 GByte Speicher zum Einsatz. Die Display-Diagonale misst sechs Zoll. Während die Hauptkamera Bilder mit zwölf Megapixeln auf­nimmt, lösen die beiden anderen Sensoren nur mit acht Megapixeln auf. Der Akku ist 3600 mAh groß. Beide Smartphones verfügen über eine Klinken-Buchse, sodass auch analoge Kopfhörer unterstützt werden.