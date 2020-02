Cybertruck ferngesteuert: Hot Wheels baut den Tesla-Pick-up nach

Lust, mit dem Tesla Cybertruck rumzuspielen? Lange bevor der erste Pick-up von Tesla auf die Straßen losgelassen wird, hat sich das Unter­nehmen jetzt mit den Spielzeug-Machern von Mattel zusammenge­tan. Das Ergebnis: Cybertrucks im Mini-Format mit Fernsteuerung.

Der Cybertruck wird in zwei Hot Wheels-Varianten aufgelegt

Einmal klein, einmal groß

Will man den echten Cybertruck vorbestellen, werden mindestens 40.000 Dollar fällig. Für alle, die gefallen an dem wohl futuristischen Pick-up gefallen finden, aber ihn nicht unbedingt in die eigene Garage stellen wollen, gibt es jetzt ein anderes Angebot: Wie der Spielzeugher­steller Mattel verkündet, hat man sich mit Tesla zusammengetan um Spielzeug-Versionen des Cybertruck unter der Marke Hot Wheels zu realisieren. Das Ergebnis: zwei Cybertruck-Modelle mit Fernsteuerung, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Das eine ist ein echtes Spielzeug, dass andere schon einer ein Modell für Liebhaber.Die enttäuschende Nachricht aber gleich zum Anfang: zwar bietet Mattel auf der Webseite ab sofort eine Möglichkeit zur Vorbestellung an, eine Lieferung außerhalb Nordamerikas ist dabei aber für keines der Modelle vorgesehen - ohne Umwege kommt man in Deutschland also nicht an die Cybertruck-Nachbauten. Darüber hinaus lässt man sich für die Auslieferung auch hier noch sehr viel Zeit: Vorbesteller sollen ab dem 15. Dezember 2020 beliefert werden.Bei einem der verfügbaren Modell handelt es sich um einen Nachbau im Maßstab 1:64, das entsprechend einen eher geringen Detailgrad bietet und auch beim Preis einen nicht allzu tiefen Griff in die Taschen der Käufer fordert. Mattel ruft für das rund 7,5 cm große Modell 20 Dollar auf. Dank dieser geringen Größe kann der Spielzeug-Cybertruck in den klassischen Hot Wheel-Strecken genutzt werden.Darüber hinaus ist man sich bei Mattel sicher, dass man auch für einen Nachbau im Maßstab 1:10 zum Preis von 400 Dollar Abnehmer finden wird - die Stückzahl ist hier allerdings limitiert. Hier gibt es dann natürlich auch einen deutlich höheren Detailgrad: funktionierendes Front- und Rücklicht, Allradantrieb mit Sport und Chill-Modus und voll ausgestaltetes Innenleben.