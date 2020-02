Spiele-Streaming: Stadia unterstützt weitere Android-Smartphones

Der Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia entkommt aus seiner Pixel-Blase und ermöglicht das Spiele-Streaming auf weiteren Android-Smartphones. Viele Samsung Galaxy-, ASUS ROG- sowie Razer Phone-Modelle werden bereits ab dieser Woche unterstützt.

Wer Stadia-Spiele auf sein Smartphone streamen wollte, der musste bisher im Besitz eines Google Pixel der zweiten, dritten oder vierten Generation sein. Jetzt löst der Suchmaschinen-Betreiber sein Versprechen ein und bietet das Spiele-Streaming ab dem 20. Februar auf mehr als 20 verschiedenen Android-Modellen an. Aufgrund der noch fehlenden, kostenlosen Stadia Base-Option ist das Spielen über die Cloud jedoch weiterhin nur Käufern der 130 Euro teuren Founder‘s und Premiere Edition gestattet, die mit einem passenden Stadia Pro-Abo versorgt wurden.Die Liste an kompatiblen Smartphones wird nun, neben dem Pixel 2, 3 und 4 (XL), vom süd­ko­rea­ni­schen Hersteller Samsung dominiert. Unter anderem werden die Modellreihen Galaxy S8(+), Note 8, Galaxy S9(+), Note 9, Galaxy S10(+) sowie S10e, Note 10 und die gesamte Samsung Galaxy S20-Serie unterstützt. Hinzu kommen die erste und zweite Generation des Razer Phone und ASUS ROG Phone. Wegen diverser Regularien des App Stores bleiben die Apple iPhones weiterhin außen vor. Unter iOS ist lediglich der Stadia Store abrufbar und der Start des Spiele-Streamings auf anderen Geräten möglich.In Verbindung mit dem Smartphone ist der für Käufer mitgelieferte Stadia Wireless-Controller weiterhin nur kabelgebunden nutzbar. Zudem muss das Smartphone für die mobile Nutzung der Cloud-Gaming-Plattform mit einem WLAN verbunden sein. Die Auflösung ist auf das Full-HD-Format beschränkt, da der Betrieb in 4K bislang lediglich dem Chromecast Ultra in Kom­bi­na­tion mit passenden UltraHD-Fern­se­hern oder -Monitoren vorbehalten ist. Erst in den kommenden Monaten soll die hohe Auflösung auch über den Chrome-Browser auf Windows-PCs, Macs und diversen Tablets bereitstehen.