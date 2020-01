Apple Watch-Konkurrent: Oppo gibt Ausblick auf OnePlus-Smartwatch

Der chinesische Hersteller Oppo zeigt ein erstes Bild seiner neuen Smart­watch, auf deren Basis in diesem Jahr auch ein Produkt von OnePlus ent­stehen könnte. Obwohl sich die smarte Uhr in einem wesentlichen Merk­mal unterscheidet, erinnert sie stark an die beliebte Apple Watch.

Oppo könnte die Bekanntheit von OnePlus in Europa nutzen

Oppo / Weibo

Immer mehr Hersteller drängen mit neuen Smartwatch-Modelle und Fitness-Trackern in den weiter wachsenden Wearables-Markt . Vor allem in diesem Jahr dürften viele Unternehmen das Ziel verfolgen, der Apple Watch wichtige Marktanteile abzuknöpfen. Bereits im ersten Quartal 2020 könnte Oppo eine neue Smartwatch vorstellen, deren Design der Hersteller nun auf einem ersten Bild mit der chinesischen Weibo-Community teilt. Der Look erinnert stark an die Grundzüge der Apple Watch , auch wenn die markante digitale Krone an diesem Modell nicht zum Einsatz kommen wird.Der Bekanntheitsgrad von Oppo ist hierzulande vergleichsweise gering, was dem Erfolg der neuen Smartwatch jedoch wahrscheinlich nicht im Weg stehen dürfte. Der Hersteller ist Teil des BBK Electronics-Konzerns, der neben den Marken Oppo, Vivo und Realme auch das in Deutschland bekanntere Unternehmen OnePlus steuert. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Oppo die hohe Nachfrage nach Produkten des Tochterunternehmens in Europa nutzt, um das neue Modell als OnePlus-Smartwatch auf den Markt zu bringen.Die technischen Daten des kommenden Apple Watch-Konkurrenten sind bisher nicht bekannt. Ebenso wenig sprach Oppo über das genutzte Betriebssystem. Während Experten von der Nutzung des Google Wear OS ausgehen, könnte der Hersteller auch an einer eigenen Software für Smartwatches arbeiten. Das auf dem Bild erkennbare Zifferblatt erinnert jedoch stark an das "Atmen"-Watchface des Apple watchOS-Betriebssystems. Offen bleibt auch, ob Oppo das Wechseln von Armbändern ermöglichen wird. Das Bildmaterial lässt auf den ersten Blick keinen passenden Mechanismus erkennen.