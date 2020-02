Galaxy S20: Offizielle Samsung-Website bestätigt Design und Namen

Spätestens jetzt ist das Design des Samsung Galaxy S20 wohl offiziell, denn vor kurzem unterlief dem Elektronik­kon­zern offenbar ein Fehler. Auf einer Samsung-Website waren kurzfristig Bilder des Galaxy S20 in einem der im Zubehörprogramm erhältlichen LED-Cover zu sehen.

Samsung

Die Marketing-Bilder waren Teil einer Produktseite im offiziellen Samsung Online-Shop eines europäischen Landes und sind mittlerweile ebenso wieder entfernt worden wie die erwähnte Seite zu dem LED-Cover. Vermutlich wurde man bei Samsungs Zubehör-Vertrieb zeitnah auf das Problem aufmerksam und reagierte mit einer umgehenden Löschung.Die Veröffentlichung der Produktseite zu dem LED-Cover inklusive der auf den oben eingebundenen Screenshots abgebildeten offiziellen Marketing-Bilder ist zum aktuellen Zeitpunkt vor allem deshalb für Samsung brisant, weil der Elektronikgigant das Galaxy S20 und seine größeren Schwestermodelle noch gar nicht offiziell vorgestellt hat. Eigentlich ist das offizielle Launch-Event erst am Dienstag nächster Woche, dem 11. Februar 2020, angesetzt.Die Produktseite zeigte das Samsung Galaxy S20 Hard-Cover mit LED-Anzeige, das auch einfach als Galaxy S20 LED Cover bezeichnet wird. Die Besonderheit dieses Covers besteht darin, dass es auf der Rückseite mit einer Reihe von kleinen LEDs überzogen ist, die neben einem "Sternenhimmel"-Stimmungslicht auch diverse Symbole anzeigen können. Außerdem kann das Cover einen Countdown anzeigen, wenn man Fotos aufnimmt.Außerdem dürften mittlerweile auch eingehende Anrufe mittels eines per LED angezeigten Symbols auf dem Cover signalisiert werden. Das Produkt-Listing bestätigt erstmals, unabhängig von den uns ohnehin vorliegenden offiziellen Datenblättern und Marketing-Bildern zum Samsung Galaxy S20 und seinen Schwestermodellen Galaxy S20 Plus und Galaxy S20 Ultra das Design. Gut erkennbar ist wie zuvor die unterhalb des oberen Rands in einem Loch im Bildschirm untergebrachte Frontkamera und auch die diversen Kameras auf der Rückseite.