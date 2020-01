Auf Erfolgskurs: Nintendo Switch-Konsole ist beliebter als je zuvor

Nintendo feiert mit über 52 Millionen verkauften Switch-Konsolen einen neuen Meilenstein. Zusammen mit dem Lite-Ableger lässt die jüngste Hybrid-Familie in Hinsicht auf die Verkaufszahlen sogar das einst beliebte Super Nintendo Entertainment System (SNES) hinter sich.

Auf dem Weg die NES- und Nintendo Wii-Rekorde zu brechen

Nintendo

Bald drei Jahre nach dem Release der Nintendo Switch am 3. März 2017 ging die hybride Spielekonsole weltweit mehr als 52 Millionen Mal über die Ladentheke. Einschließlich der kompakteren Nintendo Switch Lite wurden dabei allein im vierten Quartal 2019 über 10 Millionen Exemplare verkauft. Lies der japanische Hersteller mit seiner Switch bereits die abgesetzten Stückzahlen des Nintendo 64 und GameCube hinter sich, wird nun im internen Rennen um die beliebteste Nintendo-Konsole auch das SNES geschlagen.Abgesehen von noch beliebteren Handhelds der Game Boy- und Nintendo DS-Reihe liegen nur noch das NES mit 61,91 Millionen und die Nintendo Wii mit 101,63 Millionen verkauften Konsolen vor der Nintendo Switch. Auch mit den Software-Verkäufen scheint das Un­ter­neh­men zufrieden zu sein. Im Zeitraum zwischen April 2019 und März 2020 konnte Nintendo bisher über 123 Millionen Switch-Spiele absetzen. Angeführt werden die Charts von den Titeln Mario Kart 8 Deluxe (22,96 Millionen), Super Smash Bros. Ultimate (17,68 Millionen) und Super Mario Odyssey (16,59 Millionen). Nur knapp dahinter landen die Bestseller The Legend of Zelda: Breath of the Wild und die beiden Spiele Pokémon Schwert und Schild.Die Verkaufszahlen der Konsolen-Familie konnte Nintendo in den vergangenen Monaten noch einmal ordentlich ankurbeln, was vor allem der Switch Lite zu verdanken ist. Über 5 Millionen Verkäufe sind dem kompakten Ableger zu­zu­ord­nen, der erst im September 2019 an den Start ging. Seit Ende August verkauft der Her­stel­ler zudem eine aktualisierte Version der normalen Nintendo Switch. Die 2019er-Generation setzt auf einen verbesserten Nvidia-Prozessor , der zwar nicht mehr Leistung, dafür aber eine deutlich längere Akkulaufzeit ermöglicht.