Nintendo: Die neue Konsolengeneration stört die Switch überhaupt nicht

Die Switch ist für Nintendo aktuell der absolute Garant für eine gute Geschäftsentwicklung - also stellt natürlich die Frage, welche Bedrohung Playstation 5 und Xbox Series X sind. Die Einschätzung des Unternehmens ist da sehr klar: Keine!

Den Weg fortsetzen

Nintendo

"Wir denken nicht, dass die Geschäftstrends bei anderen Unternehmen einen signifikanten Einfluss auf uns haben", erklärte Nintendo-President Shuntaro Furukawa laut einem Bericht des US-Magazins VGC . Grundsätzlich sieht man es im Nintendo-Management durchaus auch, dass die neue Spielekonsolen-Generation Sonys und Microsofts das Marktumfeld verändern werde. Allerdings seien diese Systeme im Vergleich zur Switch viel zu verschieden, als dass sie den Erfolg des Nintendo-Gerätes merklich bremsen würden.Furukawa betonte, dass die stationären Konsolen der beiden Konkurrenten ganz andere Zielgruppe ansprechen beziehungsweise andere Gründe für den Kauf benötigen würden. Das zeigt sich beispielsweise an einer enorm großen Schnittmenge zwischen den Produkten. Die Marktforscher der NPD Group arbeiteten kürzlich aus ihrem Datenmaterial heraus, dass 40 Prozent der Switch-Nutzer in den USA parallel noch eine Playstation 4 oder Xbox One besitzen würden.Die gravierenden Unterschiede der Stoßrichtung Nintendos zeigt sich auch daran, dass man mit der Switch Lite ein Schwestersystem auf den Markt brachte, das noch deutlich stärker auf die mobile Nutzung ausgelegt ist. Der Zweck dieses Produktes besteht in erster Linie darin, die Hardware-Verkäufe auf möglichst hohem Niveau zu halten, um die Installationsbasis zu vergrößern.Denn auf dieser erfolgt dann das eigentlich lukrative Geschäft mit der Software. Und auch hier setzt man bei Nintendo auf langfristige Verlässlichkeit: Es sollen neue Spieletitel auf der Switch erscheinen, die älteren aber auch gepflegt werden. Aktuell sieht Furukawa die Switch in der Mitte ihres Lebenszyklus', so dass hier noch einiges zu erwarten sein dürfte.Siehe auch: Nintendo Switch: Neue Edition im Animal Crossing-Design angekündigt