Pokémon Mystery Dungeon - Remake für die Switch angekündigt

Nintendo hat ein weiteres Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch angekündigt: Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ist allerdings kein völlig neuer Titel, sondern eine Neuauflage von zwei Spielen, die 2006 schon einmal veröffentlicht wurden. Für die Switch wird das Taschenmonster-Abenteuer nun vor allem optisch runderneuert.Vorlage des Switch-Titels sind die beiden Spiele Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau und Team Rot, die 2006 für den Gameboy Advance und den Nintendo DS erschienen waren. Anders als damals wird es mit Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX jedoch nur eine einzige Edition des Spiels geben. Wie im Ankündigungstrailer zu erkennen ist, hat Nintendo dem Spiel eine deutlich verbesserte Grafik beziehungsweise sogar einen neuen Grafikstil spendiert. An der grundlegenden Spielidee ändert sich hingegen nichts.Die Besonderheit der Mystery-Dungeon-Spiele besteht darin, dass Spieler nicht als Trainer, sondern als Pokémon unterwegs sind und anderen Pokémon in verschiedenen Situationen helfen müssen. Eine Demo kann schon jetzt im E-Shop herunterladen werden. Das finale Spiel erscheint dann am 6. März 2020.