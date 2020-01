Samsung baut erstmals neues Display-Werk in Indien & nicht in China

Samsung sucht offenbar ebenfalls nach Wegen, wie man seine Abhängig­keit von China als Produktionsstandort für High-Tech-Produkte reduzieren kann. Erstmals plant der Konzern deshalb nun den Bau eines Display-Werks in Indien, das wohl vor allem Smartphone-Bildschirme liefern soll.

Samsung baut schon seit 2018 Smartphones in Indien

Samsung

Wie die Nachrichtenagentur Reuters und die India Economic Times berichten, hat Sam­sung kürzlich die Voraussetzungen für den Bau eines eigenen Werks für Displays in In­di­en geschaffen. Bisher betreibt die Display-Sparte des koreanischen Elektronikgiganten nur Wer­ke in Südkorea, China und Vietnam. Mit dem Bau des Werks in Indien würde Samsung wohl primär die Fertigung von Smartphones in seinem Werk in der Nähe von Neu-Delhi unter­stützen.Samsung hat den Berichten zufolge Anfang Januar eine Reihe von Anträgen bei den Be­hör­den der Stadt Noida gestellt, die dem Konzern den Bau eines neuen Werks für Display-Fer­ti­gung ermöglichen sollen. Der Konzern will dafür Grundstücke in Noida nutzen und kündigte an, rund 500 Millionen Dollar in den Bau des Standorts zu investieren.Die Region um die Millionenmetropole Neu-Delhi ist schon länger Produktionsstandort für Sam­sung, denn seit 2018 betreibt der Konzern dort ein eigenes Smartphone-Werk. Bisher wur­den die dort verbauten Displays aber wohl vor allem aus den chinesischen Werken des Un­ter­neh­mens angeliefert, was sich mit dem Bau des neuen Display-Werks recht bald ändern könnte.Für Samsung ergeben sich durch die lokale Fer­ti­gung in direkter Nachbarschaft des eben­falls in Noida angesiedelten Smartphone-Werks eine Rei­he von Vorteilen. Einerseits pro­fi­tiert man von der direkten Nähe der beiden Werke. So lie­ßen sich die Fertigungskosten da­durch wohl wei­ter senken, was die Möglichkeit für einen noch günstigeren Vertrieb der fertigen Geräte er­öff­nen dürfte.Gleichzeitig könnte Samsung auch andere lokale Smartphone-Hersteller mit seinen Displays ver­sor­gen, schließlich verkaufen die Koreaner seit Jah­ren ihre Bildschirme auch an Dritte. Apple verbaut zum Beispiel seit langem Samsung-Dis­plays in seinen iPhones - und produziert seit einiger Zeit bestimmte Modelle für den indischen Markt auch in einem Werk in Indien.