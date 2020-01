Congstar startet Ende Januar neue LTE-Datentarife mit bis zu 8 GB

Die Telekom-Tochter Congstar soll planen ihre LTE-Datentarife zu verbessern. Demnach wird es mehr Datenvolumen zum gleichen Preis geben, zudem werden die UMTS-Tarife komplett abgeschafft. Der Start soll noch im Januar geschehen.

Neue Datentarife

Daten S 1,5 GB statt 750 MB mit 25 Mbit/s für 7,99 Euro/Monat

Daten M 4 GB statt 2 GB mit 25 Mbit/s für 14,99 Euro/Monat

Daten L 5 GB statt 8 GB mit 25 Mbit/s für 19,99 Euro/Monat

Nicht nur mehr, sondern auch schneller

für Tablet und Notebooks

Das berichtet das Online-Magazin Teltarif und bezieht sich dabei auf interne Infor­ma­tionen, die das Magazin aus Insider­kreisen erhalten hat. Dabei hatte ein Service­mit­arbeiter einem Bestands­kunden bereits einen der neuen Tarife angeboten, um ihn von der Kündigung abzubringen. Dabei geht es um die reinen Daten­tarife der Mobilfunk­marke. Bisher kann man dabei zwischen Daten S, M und L wählen, die 750 MB, 2 GB oder 5 GB im Monat bieten. Große Datenpakete sucht man vergebens. Da wird Congstar den Informationen nach jetzt nach­bessern.Geplant ist demnach, den kleinsten Tarif künftig mit 1,5 GB LTE auszustatten. Der Tarif M soll dann 4 GB erhalten und der Tarif L 8 GB. In den ersten beiden Tarifen verdoppelt Congstar also das Datenvolumen. Die Preise bleiben dabei auf dem aktuellen Niveau:Laut Teltarif wird Congstar im Zuge der Umstellung auch schnellere Datenverbindungen anbieten. Bisher steht in den Daten-Tarifen nur eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 14,4 Mbit/s zur Verfügung. Mit der Änderung wird dann maximal 25 Mbit/s möglich. Bestätigt ist das im Detail noch nicht, das soll sich aber schon bald ändern, denn die Änderungen in der Tarifstruktur von Congstar sollen zum 28. Januar in Kraft treten.Im LTE-Netz der Telekom profitieren Kunden zudem von einer noch besseren Netz­ver­füg­barkeit und -qualität, verspricht Congstar.