Congstar Valentins-Special: Prepaid jetzt mit 10 GB Datenvolumen gratis

Der Mobilfunkanbieter Congstar hat eine neue Aktion für Prepaid-Kunden gestartet, bei der man bei Aufladung des Guthabens über WhatsApp bis zum 23. Februar ein 10 GB-Datenpaket geschenkt bekommt. Das funk­tio­niert mit Congstar, Penny Mobil und Ja! Mobil.

So sichert man sich das Daten-Geschenk

Nutzbar für 30 Tage

Datenvolumen flexibel dazubuchen

Congstar

Bei Congstar.de ist die neue Aktion ab sofort ver­fügbar. Als Valentinstags-Special offeriert die Tele­kom-Tochter dabei den Prepaid-Kunden von Cong­star, Penny Mobil und Ja! Mobil (Rewe) laut dem Online-Magazin Mobiflip jetzt ein groß­zü­gi­ges Datengeschenk. Kunden, die sich in den kom­men­den Tagen neues Guthaben bestellen, kön­nen dabei ein 10 GB-Datenpaket kostenlos dazu bekommen.Voraussetzung dafür ist aber, dass die Aufladung über WhatsApp erfolgt. Dazu sendet man eine Nachricht an +49 170 448 98 18 mit dem gewünschten Betrag "15 €", "30 €" oder "50 €" und führt dann die weiteren dort genannten Schritte aus. Weitere Einzelheiten zu dem Pro­ze­dere mit WhatsApp findet man genauer erläutert auf der Congstar-Support-Webseite Ist die Aufladung erfolgt, bekommt man innerhalb von 24 Stunden einen Gutscheincode für das 10 GB-Paket. Dieser Code lässt sich bis zum 31. März 2020 unter datapass.de/voucher einlösen. WLAN am Smartphone muss dabei ausgeschaltet sein.Congstar schaltet dann das Gratis-Daten­vo­lu­men frei. Es gilt ab Aktivierung für maximal 30 Tage und zwar mit der maximalen Down­load­ge­schwin­dig­keit des regulär gebuchten Tarifs. Das 10 GB Datenvolumen gilt für die paket­ver­mit­telte Datennutzung innerhalb Deutsch­lands und im EU-Ausland. Nach 30 Tagen verfällt nicht verbrauchtes Datenvolumen.Die Aktion kann pro Rufummer nur einmal ge­nutzt werden. Das Angebot gilt auch für Neu­kun­den, die bis zum 23. Februar das erste Mal Guthaben aufladen.