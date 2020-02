Ab März: Neue Congstar Fair Flat mit mehr Daten, SMS-Flat und LTE25

Ab Anfang März startet die Telekom-Tochter Congstar das überarbeitete Fair Flat-Angebot . Bei der Fair Flat zahlt man nur das Datenvolumen, was tatsächlich verbraucht wird. Neu werden dabei bis zu 12 GB für 30 Euro möglich.

Congstar Fair Flat Ab März Preis Allnet- und SMS-Flat + 2 GB 15 Euro Allnet- und SMS-Flat + 3 GB 17,50 Euro Allnet- und SMS-Flat + 5 GB 20 Euro (früher 22,50 Euro) Allnet- und SMS-Flat + 8 GB 25 Euro (früher 27,50 Euro) Allnet- und SMS-Flat + 12 GB (früher 10 GB) 30 Euro Zur Congstar Fair Flat

Das hat Congstar angekündigt. Für Kunden wird es dabei übersichtlicher, denn aus den bisher sieben Datenstufen der Fair Flat werden nur noch fünf. Zudem werden SMS ab März nicht mehr zusätzlich berechnet, der Tarif enthält dann neben der Telefon-Flat auch eine SMS-Flat. Es gibt in der größten Stufe künftig 2 GB mehr Daten als bisher zum gleichen Preis, auch die anderen Stufen werden überarbeitet.Die Stufen mit 4 und 6 GB entfallen künftig. Dafür werden die Angebote mit 5 und 8 GB günstiger, zudem gibt es ab März ein Paket mit 12 statt 10 GB für 30 Euro.Bestandskunden müssen nichts weiter tun, sie können ab ihrer nächsten Verlängerung ab dem 1. März dann automatisch die neuen Pakete nutzen. Dabei gilt weiterhin, dass falls der tatsächliche Verbrauch in einer niedrigeren Datenstufe liegt auch nur diese berechnet wird. Wählt man also zunächst 12 GB und verbraucht dann nur 3 GB, zahlt man auch nur 17,50 Euro anstelle von 30 Euro. Als weitere Änderung führt Congstar LTE 25 ein. Nach und nach passiert das in allen Tarifen des Anbieters. Kunden können außerdem bei Bedarf auch für 3 Euro im Monat die LTE 50-Option dazubuchen.Zur Einführung der neuen Fair Flat wird eine Aktion starten: Bei Buchung bis Ende April erhalten Neukunden die LTE 50 Option dann ohne Aufpreis dazu.