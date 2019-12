Verlängert: Congstar LTE bis Anfang Januar noch ohne Zusatzkosten

Die Telekom-Tochter Congstar verlängert jetzt noch einmal eine bereits im Herbst gestartete Option, mit der Neukunden die LTE-Option kosten­los dazu erhalten. Das Angebot gilt für die Postpaid-Tarife und auch für die Congstar Fair Flat.

Bessere Netzverfügbarkeit

Alle teilnehmenden Congstar Tarife für die kostenlose LTE-Option:

Congstar Allnet Flat Plus: 10 GB Datenvolumen im LTE-Netz für 25 Euro / Monat (maximal 50 Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Congstar Allnet Flat: 5 GB Datenvolumen im LTE-Netz für 20 Euro / Monat (maximal 50 Mbit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Congstar Smart: 1,5 GB Datenvolumen im LTE-Netz für 10 Euro / Monat (maximal 25 Mbit/s)

300 Minuten in alle deutsche Netze

100 SMS in alle deutsche Netze

Congstar Basic: 500 MB Datenvolumen im LTE-Netz für 5 Euro / Monat (maximal 25 Mbit/s)

100 Minuten in alle deutsche Netze

9 Cent / SMS

Congstar Fair Flat: Sieben Datenstufen: 2 bis 10 GB Datenvolumen im LTE-Netz mit maximal 50 Mbit/s

Allnet Flat in alle deutsche Netze

9 Cent / SMS in alle deutsche Netze

Grundpreis: 15 Euro / Monat

Preisdifferenz zwischen den Datenstufen: 2,50 Euro

LTE-Option bis 6. Januar kostenlos

Congstar

Eigentlich sollte am 20. Dezember Schluss sein mit dem kostenlosen Speed-Upgrade, doch nun meldet das Online-Magazin Mobiflip, dass Congstar sein Neukunden-Angebot verlängern wird. Telekom-Tochter Congstar bietet also bis zum 6. Januar weiterhin die LTE-Option für alle neuabge­schlos­senen Postpaid-Tarife kostenlos dazu. Dieses Extra kommt auf die aktuellen Aktionen noch obendrauf, sodass man kräftig sparen kann und gleichzeitig schnellere Internet­ver­bin­dungen erhält.Der Mobilfunkanbieter Congstar bietet beim Basic- und Smart-Tarif LTE 25, also eine maximale Datenübertragung mit 25 Mbit/s kostenlos dazu an, bei den Allnet-Tarifen und der Fair Flat dann LTE 50, also die maximale Datenübertragung mit 50 Mbit/s.Die LTE-Option 50 kostet normalerweise drei Euro im Monat. Wer also eher schnellere Verbindungen sucht, sollte das beim Aussuchen der Tarife berücksichtigen.Im LTE-Netz der Telekom profitieren Kunden zudem von einer noch besseren Netzverfügbarkeit und -qualität, verspricht Congstar. Die kostenlose LTE-Option ist auch für den aktuell rabattierten Congstar Allnet Flat Plus Tarif mit 10 GB Datenvolumen erhältlich.Dieses Angebot bekommt man dann jetzt für 25 Euro im Monat (regulär 30 Euro beziehungsweise 33 Euro mit LTE 50).Die Vergünstigungen gelten für maximal 24 Monate oder bis zu einem möglichen vorzeitigen Tarifwechsel - dann steigt man vorzeitig aus der Aktion aus. Alle Angebote gibt es sowohl online als auch im Handel.