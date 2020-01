Komplettschutz: PremiumSIM, WinSIM und Co. mit Handyversicherung

Der Mobilfunkanbieter Drillisch erweitert sein Service-Angebot: Kunden von PremiumSIM, WinSIM, und Co. haben ab sofort die Option, eine Zu­satz-Handyversicherung ohne Selbstbeteiligung zu Laufzeitverträgen mit diversen iOS- und Android-Smartphones dazu zu buchen.

Neuwertiger Ersatz bei Diebstahl

Die Versicherung für Smartphones bietet:

Neuwertiger Ersatz über die gesamte Laufzeit

Ohne Selbstbeteiligung im Schadensfall

Weltweiter Schutz und kostenlose Rufnummer im In- und Ausland

Garantieverlängerung

Keine Mindestvertragslaufzeit (täglich kündbar)

Die Versicherung startet bei folgenden Marken:

Ob sich das lohnt, kommt auf den Einzelfall an - und sicherlich auf die Wahrscheinlichkeit, dass einem das neue Smartphone vielleicht doch einmal herunterfällt. Drillisch bietet daher ab sofort als Zusatzoption eine Versicherung von Friendsurance an. Diese deckt Schäden wie Display- und Bruchschäden oder Flüssigkeitsschäden ab, zudem auch Diebstahl.Eine Selbstbeteiligung gibt es nicht. Das Ganze hat dafür seinen Preis. Holt man sich zum Beispiel ein iPhone 11 mit 64 GB, kommt ein Versicherungsbeitrag von monatlich 7,99 Euro dazu (zusätzlich zum Monatspreis für den gewählten Tarif und die Einmal-Zuzahlung für das iPhone).Das Angebot ist bei allen Drillisch Mobilfunkmarken verfügbar und zwar bis zu drei Monate nach dem Kauf eines neuen Smartphones über Drillisch. Dabei sind die Bedingungen und Leistungen jedoch unterschiedlich. Laut Drillisch sind nur Geräte, die jünger als ein Monat sind, inklusive Diebstahlschutz und ohne Selbstbeteiligung im Schadensfall versichert. Im Falle eines irreparablen Schadens oder Diebstahls gibt es einen neuwertigen Er­satz über die gesamte Laufzeit der Handyversicherung.Der Beitrag für die Versicherung ist gestaffelt und hängt von der unverbindlichen Preis­emp­feh­lung des Her­stel­lers für das Gerät ab: Bei einem Neu­preis von bis zu 500 Euro zahlt man monatlich 4,99 Euro. Smart­phones können bis zu einem Neuwert von 2000 Euro ver­si­chert wer­den, in diesem Fall be­tra­gen die maximalen monatlichen Kosten 12,99 Euro. Dass sich eine solche Versicherung auch lohnen kann, zeigt ei­ne Aus­wer­tung des Versicherers: Die häu­fig­sten Ver­si­che­rungs­schä­den sind dem­nach Dis­play- und Bruch­schä­den, gefolgt von Flüs­sig­keits­schä­den und Dieb­stahl. Die durch­schnitt­li­chen Re­pa­ra­tur­kos­ten belaufen sich dabei auf 349 Euro.