WinSIM iPhone 11-Deal: 10 GB LTE-Allnetflat für unter 9 Euro/Monat

Billiger zusammen

iPhone 11 mit 64 GB

29,99 Euro einmaliger Gerätepreis

WinSIM LTE All 10 GB Tarif für 34,99 Euro im Monat

Bereitstellungspreis einmalig 29,99 Euro

Kosten gesamt nach 24 Monaten 899,74 Euro

Effektivpreis pro Monat: 8,36 Euro

iPhone 11 mit 128 GB

29,99 Euro einmaliger Gerätepreis

WinSIM LTE All 10 GB Tarif für 39,99 Euro im Monat

Bereitstellungspreis einmalig 29,99 Euro

Kosten gesamt nach 24 Monaten 1019,74 Euro

Effektivpreis pro Monat: 10,11 Euro

iPhone 11 mit 256 GB

29,99 Euro einmaliger Gerätepreis

WinSIM LTE All 10 GB Tarif für 44,99 Euro im Monat

Bereitstellungspreis einmalig 29,99 Euro

Kosten gesamt nach 24 Monaten 1139,74 Euro

Effektivpreis pro Monat: 11,70 Euro

Jetzt mit Tarif besonders günstig

Apple

Drillisch hat für Laufzeitverträge jetzt ein interessantes Hardware-Angebot geschnürt. Neukunden erhalten dabei zum Beispiel bei Buchung des LTE All 10 GB-Tarifs ein iPhone 1 1 mit 64 GB Speicherplatz jetzt für nur 29,99 Euro. Der einmalige Bereitstellungspreis für den Tarif liegt ebenfalls bei 29,99 Euro. Die monatlichen Kosten werden im Aktionszeitraum von 52,99 Euro im Monat auf 34,99 Euro gesenkt. Man spart somit in den ersten 24 Monaten Vertrags-Mindestlaufzeit satte 432 Euro. Rechnet man dabei die regulären Kosten für ein iPhone 11 mit ein, bekommt man den Tarif jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis.Der Tarif bietet eine SMS- und Telefonie-Flatrate mit EU-Roaming. Bei den LTE-Daten ­volumen ist eine maximale Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s (Upload 32 Mbit/s) möglich. Genutzt wird das Netz von Telefonica.Zusammen mit dem einmaligen Gerätepreis liegt man dann insgesamt für 24 Monate bei 899,74 Euro (24 x 34,99 Euro + 29,99 Euro Gerät + 29,99 Euro Bereitstellung). Rein rechnerisch kommt man so auf eine monatliche Belastung von 37,49 Euro (899,74 : 24) wenn man sich für das 64 GB-Modell entscheidet, oder effektiv (minus den durchschnittlichen Online-Gerätepreis von 699 Euro) von nur 8,36 Euro (899,74 - 699 : 24). Das ist deutlich günstiger, als wenn man sich den LTE-Tarif ohne Hardware holt, denn bei WinSIM zahlt man dafür derzeit 22,99 Euro . Wer sich also ein neues iPhone holen möchte, fährt mit dieser Aktion derzeit besonders gut.Wem das iPhone 11 mit dem 64 GB-Speicher nicht ausreicht, kann auch für einen monatlichen Aufpreis 128 GB oder 256 GB erhalten. Der einmalige Gerätepreis bleibt jeweils identisch, man zahlt dann nur fünf beziehungsweise zehn Euro mehr im Monat. Das besten Preis-Leistungsverhältnis bekommt man allerdings bei der Wahl des 64 GB-Modells.Alternativ gibt es den iPhone-Deal auch mit anderen Tarifen . Durch die Senkung von regulär 52,99 auf 34,99 Euro im Monat ist der 10 GB-Tarif aber bei diesem Hardware-Angebot das günstigste Angebot.