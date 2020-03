Mega-Deal: Allnet-Flat jetzt mit 7 GB LTE für nur 7,77 Euro sichern

Die Preise fallen: Bei PremiumSIM sind in einer großen Frühjahrs-Aktion jetzt zwei Tarife vergünstigt zu haben. Der Mega-Deal bietet dabei eine Allnet-Flat mit 7 GB LTE für nur 7,77 Euro im Monat - so billig gab es einen entsprechenden Tarif schon lange nicht mehr bei PremiumSIM.

Langsam aber sicher tut sich bei den Preisen für die LTE-Allnet-Flats von Drillisch etwas. Der Mobilfunkanbieter startet jetzt eine neue Mega-Aktion, bei der man 7 GB für 7,77 Euro im Monat erhalten kann. Bisher gab es kein vergleichbares Angebot bei PremiumSIM. Alter­nativ gibt es für alle Nutzer, die nicht so viel Datenvolumen benötigen, einen Tarif mit 2 GB für 4,99 Euro . Für Verträge mit Laufzeit entfällt zudem bis zum 17. März der Bereitstellungs­preis. Wer flexibel bleiben möchte kann beide Angebote aber auch wie immer bei Drillisch monatlich kündbar abschließen. Dann bleibt der monatliche Grundpreis gleich, es fällt nur eine einmalige Bereitstellung von 9,99 Euro an.Während des Mega-Deals gibt es die Allnet-Flat L mit 7 statt 6 GB LTE. Zudem wird der Monatspreis von regulär 14,99 Euro auf nur 7,77 Euro gesenkt. Das Daten-Extra und der reduzierte Preis gelten solang man den Tarif nutzt. Bei dem Tarif S mit Allnet-Flat und 2 GB LTE spart man während des Aktions-Zeitraums jeden Monat zwei Euro. Der reguläre Preis für den Tarif beträgt 6,99 Euro. Wer bis zum 17. März abschließt, zahlt nur 4,99 Euro.Beide Angebote enthalten eine SMS- und Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze. Genutzt wird das Netz von O2. Derzeit wird eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s realisiert. Zudem ist EU-Roaming inklusive. Wer ein iPhone besitzt, oder ein entsprechendes Smartphone mit eSIM-Support, kann übrigens mittlerweile auch bei Drillisch ein eSIM-Profil bestellen.Die Aktion läuft nur für kurze Zeit bis zum 17. März 11 Uhr.Alle Tarife haben eine so genannten Daten­auto­matik. Nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens wird dabei automatisch bis zu drei Mal pro Monat 300 MB zusätz­liches Daten­volumen für jeweils 2 Euro nach­ge­bucht. Wer das nicht möchte, kann die Daten­auto­matik auch deaktivieren (einfach online über die Servicewelt). Wer seine Rufnummer mit zu Drillisch bringt, bekommt außerdem zehn Euro Wechselbonus gutgeschrieben.