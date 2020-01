Knaller-Tarif bei WinSIM: 5 GB LTE-Flatrate für monatlich 7,99 Euro

Drillisch senkt die Mobilfunk-Preise und bietet seinen WinSIM-Tarif mit 5 GB Datenvolumen jetzt für 7,99 Euro pro Monat an. Das Schnäpp­chen-Angebot ist monatlich kündbar und beinhaltet eine Allnet-Flat sowie In­ter­net-Ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 50 MBit/s.

Der Mobilfunk-Anbieter WinSIM befindet sich wieder auf Black-Friday-Kurs und bie­tet ab so­fort seinen 5-GB-Tarif für einen monatlich Grundpreis von nur 7,99 Euro an. Die Ra­batt­ak­tion läuft nur wenige Tage und endet bereits am 14. Januar um 11 Uhr. Wer sich für den neu­en Schnäppchen-Tarif entscheidet, hat die Wahl zwischen einer monatlich kündbaren Va­ri­an­te oder einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Letztere zeigt einen weiteren Vorteil für Lang­zeit­kun­den, da der Be­reit­stel­lungs­preis in Höhe von 9,99 Euro entfällt.Sein Datenvolumen kann man dabei im 4G-LTE-Netz der Telefónica zum Surfen im Internet, für Messenger oder das Streaming von Musik, Filmen, Serien und Co. nutzen. Ein günstiges Tarif-Angebot also für alle diejenigen, die das O2-Netz bevorzugen und für die eine maximale Down­load-Ge­schwin­dig­keit von bis zu 50 MBit/s und ein Upload-Speed von 32 MBit/s aus­rei­chen. Passend dazu liefert der Tarif " WinSIM LTE All 5 GB " eine Allnet-Flat für Telefonate, SMS und das EU-Roaming in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunknetze.Ein weitere Hinweis für alle Interessenten: WinSIM aktiviert standardmäßig die so genannte "Datenautomatik". Ist euer monatlichen Datenvolumen erschöpft, werden bis zu drei Mal im Monat Pakete mit zusätzlich 300 MB zu je 2 Euro automatisch gebucht. Dieser Service kann auf Wunsch über die WinSIM-Webseite deaktiviert werden. Auch das LTE-Tethering über das Smartphone ist mit diesem Tarif problemlos möglich.