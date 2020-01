Extra Datenvolumen, günstigere Preise: 5 GB LTE Allnetflat für 9,99 Euro

In diesem Jahr starten die Tarif-Aktionen bei Drillisch mit mehr Daten­volumen zum kleineren Preis. Dabei gibt es bei Simply und WinSIM je­weils Allnet-Flats mit 5 GB LTE für 9,99 Euro. PremiumSIM ver­zehn­facht das Datenvolumen im Einsteigertarif auf 1 GB für 4,99 Euro.

Unendlich telefonieren ab 4,99 Euro

Flexibel bleiben

PremiumSIM mit 1 GB LTE-Datenvolumen nur 4,99 Euro

Datenvolumen 1 GB LTE (statt 100 MB) jetzt für 4,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 21,6 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Bereitstellungspreis entfällt

O2-Netz

Simply LTE 5000 jetzt für 9,99 statt 12,99 Euro

Datenvolumen 5 GB LTE für 9,99 statt 12,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Bereitstellungspreis entfällt

O2-Netz

Sim.de LTE All jetzt mit 5 statt 4 GB für 9,99 Euro

Datenvolumen 5 statt 4 GB LTE für 9,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Bereitstellungspreis entfällt bei Laufzeitverträgen, 9,99 Euro statt 19,99 Euro einmalig bei monatlich kündbaren Verträgen

O2-Netz

Simply

Die Angebote sind nur für kurze Zeit bis zum 10. Januar 11 Uhr erhältlich. Dabei kombiniert Drillisch nun noch einmal alle Möglichkeiten: Bei Simply spart man 3 Euro im Monat für den LTE 5000-Tarif mit 50 Mbit/s und zahlt somit 9,99 Euro monatlich, zudem spart sich den Bereitstellungspreis von regulär 19,99 Euro. Bei Sim.de gibt es für ebenfalls 9,99 Euro im Monat jetzt statt 4 GB nun 5 GB LTE-Datenvolumen mit 50 Mbit/ s. Der Bereitstellungspreis entfällt beim Zwei-Jahresvertrag und wird auf 9,99 statt 19,99 Euro reduziert, wenn man die monatlich kündbare Tarif-Variante wählt. Günstiger bekommt man 5 GB LTE plus Allnet-Flat derzeit nicht.Wer nun gar nicht so viel Datenvolumen benötigt, sollte sich die Aktion ansehen, die bei PremiumSIM startet. Dort gibt es jetzt den Einsteigertarif, der normalerweise nur 100 MB LTE bietet, mit 1 GB, also dem zehnfachen Datenvolumen, allerdings anders als bei den anderen PremiumSIM-Tarifen nur mit 21,6 Mbit/s statt 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit.Besonders interessant ist das für Nutzer, die keine großen Datenpakete benöti­gen, aber gern "unendlich" telefonieren und SMS schreiben wollen. Der Tarif kostet 4,99 Euro im Monat, der Bereitstellungspreis entfällt derzeit komplett. In allen drei Tarifen ist jeweils eine SMS- und Telefonflat enthalten, sowie EU-Roaming und eine Datenautomatik. Bei der Daten-Automatik wird nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens automatisch bis zu drei Mal pro Monat 200 MB zusätz­liches Daten­volumen für jeweils 2 Euro nach­ge­bucht. Die Datenautomatik kann nach der Aktivierung des Vertrags selbsttätig in der Servicewelt von Drillisch ausgeschaltet werden.Interessant sind die Angebote auch, da man alle Tarife entweder monatlich kündbar oder auch als Laufzeitvertrag erhalten kann. Man bleibt damit flexibel. Drillisch bietet zudem bereits alternativ eSIMs an.