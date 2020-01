Schnapper: 10 GB-Tarif, Nintendo Switch und 20 Euro Amazon-Gutschein

Bei Logitel gibt es zum Jahresbeginn ein besonderes Bundle-Angebot für alle Spiele-Fans. Neu­kunden, die jetzt eine Otelo Allnet-Flat Classic für 19,99 Euro im Monat bei Logitel abschließen, erhalten eine Nintendo Switch und einen 20 Euro Amazon-Gutschein als Extras dazu.

Otelo Allnet Classic Flat mit 10 GB

19,99 Euro im Monat

Anschlusspreis 39,99 Euro einmalig, kann erstattet werden

LTE mit 21,6 Mbit/s Download

Tarifkosten über 24 Monate 479,76 Euro (ohne Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig inklusive Versand): 4,99 Euro

Gesamtkosten über 24 Monate: 484,75 Euro

Wert der Extras (eingerechnet 280 Euro WinFuture-Preisvergleich für die Nintendo Switch und 20 Euro Amazon Gutschein) 300 Euro

Effektivpreis = 484,75-300 Euro= 184,75 Euro oder 7,70 Euro im Monat

25 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme möglich

Otelo

Logitel hat seit Neujahr schon einige Kracher-Angebote vorgestellt und das neue Jahr mit ordentlichen Rabatten und Extras gefeiert. Nun folgt ein Bundle-Angebot mit einem Otelo-Tarif, das ein echtes Schnäppchen ist. Rechnet man die beiden Extras, die es derzeit kostenlos beim Abschluss des 24 Monate-Laufzeitvertrags derzeit dazu gibt mit ab, bekommt man einen unschlagbar günstigen 10 GB-Allnet-Tarif. Man zahlt lediglich die Versandkosten für die Hardware in Höhe von 4,99 Euro.Zu jedem bestellten neuen Otelo Allnet-Flat Classic Mobil­funk­vertrag kann man einen 20 Euro Amazon-Gutschein und eine Nintendo Switch im Wert von rund 280 Euro erhalten, also einen gesamten Bonus von rund 300 Euro. Der Classic-Tarif kostet regulär 19,99 Euro im Monat und bietet jetzt für kurze Zeit 10 statt 5 GB LTE Datenvolumen an. Der Tarif beinhaltet zudem eine SMS- und Telefonflatrate in alle deutsche Netze inklusive EU-Roaming. Otelo nutzt dabei das Netz von Vodafone, bietet aber derzeit nur eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 21,6 Mbit/s in diesem Angebot an.So günstig oder günstiger erhält man derzeit kein entsprechendes Datenpaket bei Vodafone.Der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro kann zurückerstattet werden, indem man in der Mein otelo-App in dem Menüpunkt "buchbare Promotion" die Befreiung auswählt. Das funktioniert nur innerhalb der App und nur in den ersten sieben Tage nach Erhalt der SIM-Karte. Die Anschluss­preis­erstat­tung in Höhe von 39,99 Euro erfolgt als Gutschrift auf einer der nächsten Rechnungen.Der Amazon-Gutschein wird nach Überprüfung des Kaufs per E-Mail versendet. Dazu muss man seine erste Rechnung von Otelo an Auszahlung@logitel.de schicken.